Il paradiso delle signore 8: Marta e Vittorio nuovamente complici, ma Matilde… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, Marta (Gloria Radulescu) si è buttata a capofitto nel progetto della casa famiglia per ragazze madri e un servizio fotografico non andato a buon fine sarà il progetto protagonista delle prossime puntate della fiction daily.

Dopo un primo e fallimentare tentativo, la piccola Guarnieri si preparerà a rifare il servizio fotografico alle ragazze madri, mentre Matilde (Chiara Baschetti) sarà sorpresa nel trovare i vecchi provini di quel servizio a casa di Vittorio (Alessandro Tersigni). Gelosia portami via? Ne vedremo delle belle!

Tom nel frattempo cercherà di aiutare Marta con il servizio fotografico, ma sarà Conti a darle quella carica di cui lei avrà bisogno; per un attimo, i due ritroveranno la loro complicità.

L’ex moglie di Vittorio svelerà alla Frigerio di aver ricevuto l’aiuto di Vittorio per il servizio fotografico e la Frigerio ha un moto di gelosia. Nel frattempo, la Guarnieri ripenserà ai primi tempi con Conti. Ritorno di fiamma o semplice fuoco di paglia?

Quel che è certo è che, grazie a Vittorio, poco prima di iniziare il servizio fotografico, Marta avrà un’idea e rivoluzionerà tutto il programma mentre Matilde continua a essere infastidita dal rapporto tra i due.

Alla fine del servizio fotografico, la piccola Guarnieri ringrazierà l’ex per il suo aiuto e prenderà una decisione sul suo rapporto con Tom. L’ennesima coppia scoppiata e quasi ritrovata o l’ennesimo banco di prova per Vittorio e Matilde? Non smettiamo di guardare il Paradiso e lo sapremo! Seguici su Instagram.