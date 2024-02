Tempesta d’amore, casting news: arriva Alexandra, dark lady “a metà”, tra amore e odio per Christoph! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio importantissimo destinato a segnare per sempre le sorti dell’hotel a cinque stelle e, soprattutto, di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Alexandra

Da ormai parecchi mesi sentiamo continuamente citare un nome: Alexandra Schwarzbach. La prima a farne menzione è stata la perfida Ariane (Viola Wedekind), che ha rivelato di aver venduto alla donna le azioni del Fürstenhof in suo possesso. Il motivo? Alexandra odia Christoph quanto lei… se non di più!

È stato così che abbiamo iniziato a scoprire la storia di questo misterioso personaggio: a lungo fidanzata con Christoph, Alexandra si ritrovò col cuore spezzato quando l’albergatore la lasciò improvvisamente per sposare una donna ricchissima: Xenia (Elke Winkens).

Ferita e umiliata, Alexandra cercò il riscatto sposando l’allora migliore amico di Christoph – Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) – da cui ebbe tre figli. Ciononostante, il rancore nei confronti di Saalfeld non è mai svanito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra entra in scena

Ma torniamo al presente. Da quando hanno rilevato le azioni di Ariane, Alexandra ed il marito Markus hanno mantenuto un basso profilo, limitandosi a comunicare a distanza con i comproprietari del Fürstenhof. Le cose, però, stanno per cambiare…

Quando Christoph rifiuterà un’allettante offerta degli Schwarzbach per le sue azioni, infatti, Alexandra si presenterà a sorpresa a Bichlheim, ritrovandosi così per la prima volta faccia a faccia con il suo ex dopo quasi trent’anni!

Ebbene, se le intenzioni della Schwarzbach saranno inizialmente tutt’altro che buone, col tempo la situazione cambierà. La donna si renderà infatti conto che i suoi sentimenti per Saalfeld sono tutt’altro che svaniti e a quel punto odio e amore si mescoleranno inesorabilmente…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra e Christoph innamorati

Sarà dunque proprio la tormentata storia d’amore di Christoph ed Alexandra a ricoprire un ruolo centrale nei prossimi mesi, finendo per protrarsi anche nella prossima stagione di Tempesta d’amore e coinvolgendo numerosi personaggi. Un amore che tirerà fuori il meglio ed il peggio di entrambi i personaggi…

A differenza di quanto ci si sarebbe aspettato inizialmente, Alexandra non sarà dunque una vera dark lady, bensì un personaggio molto complesso capace di gesti terribili ma anche di grande generosità…

Tempesta d’amore, casting news: Daniela Kiefer interpreta Alexandra Schwarzbach

Il personaggio di Alexandra Schwarzbach verrà interpretato da Daniela Kiefer, attrice austriaca classe 1974 molto nota al pubblico d’Oltralpe. Di origine austriaca, l’artista cinquantenne è diventata una star nel mondo televisivo tedesco grazie alle sue partecipazioni a serie di successo come Die Rosenheim-Cops e, ovviamente, Tempesta d’amore.

Daniela Kiefer debutterà nei panni di Alexandra Schwarzbach nel corso della puntata 3878 ed entrerà a far parte del cast fisso della soap. Il suo personaggio è infatti destinato a diventare uno dei cardini della prossima stagione di Tempesta d’amore, quando diventerà la principale antagonista dell’amore tra sua figlia Eleni (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag).

Chiudiamo con una piccola curiosità: se il personaggio di Alexandra non era mai comparso in scena a Tempesta d’amore, altrettanto non si può dire della sua interprete! Anni fa – e, più precisamente, nel corso dell’ormai lontana sesta stagione – Daniela Kiefer restò in scena infatti per alcune puntate nei panni di Nadja Löwenstein, un avvocato ricattato dalla dark lady dell’epoca: Barbara von Heidenberg (Nicola Tiggeler)!

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d'amore per l'ingresso in scena di questo importantissimo personaggio.