Tempesta d’amore: Christoph cade nella trappola di Alexandra! E ora? | Anticipazioni italiane

Un’inaspettata doccia fredda attende Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice vedrà infatti il suo piano andare in fumo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre il doppio gioco di Alexandra

Se non fosse che si conoscono da quasi trent’anni, l’incontro tra Christoph Saalfeld e Alexandra di qualche settimana fa si potrebbe definire il classico colpo di fulmine… almeno per l’uomo! Ritrovandosi di fronte l’ex fidanzata, l’albergatore ne è infatti stato letteralmente stregato, tanto da cercare ogni occasione per starle accanto e ricostruire il loro rapporto. Peccato solo che lei stia sfruttando la cosa a proprio vantaggio…

Ancora amareggiata per il modo in cui l’albergatore la trattò anni prima (Saalfeld la lasciò all’improvviso per sposare una donna più ricca), la Schwarzbach intende infatti dargli una lezione e, allo stesso tempo, portare a conclusione un affare molto lucrativo… alle spese dei Saalfeld e del Fürstenhof!

Se per lungo tempo l’albergatore è stato cieco di fronte alle reali intenzioni della sua amata, da qualche giorno ha finalmente aperto gli occhi grazie ad una conversazione privata tra la donna e Markus (Timo Ben Schöfer) da lui origliata casualmente. Ma avrà davvero imparato la lezione?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra tende una trappola a Christoph

Resasi conto che Christoph era nelle vicinanze durante la sua conversazione col marito, la Schwarzbach ha provato immediatamente a recuperare la sua fiducia. È stato così che la donna non solo ha “confessato” di aver inizialmente pensato di sfruttare il loro legame per portare Saalfeld dalla sua parte, ma gli ha anche rivelato il piano suo piano segreto: trasformare l’ala ovest del Fürstenhof in appartamenti di lusso.

Benché tentato dal potenziale lucrativo dell’ambizioso progetto, alla fine Christoph intuirà che Alexandra non gli ha raccontato tutta la verità e deciderà dunque di affossare il progetto, mettendovi il proprio veto! La donna, però, non si arrenderà…

Sarà così che la Schwarzbach tenderà a Saalfeld una nuova trappola: userà Erik (Sven Waasner) per far avere all’albergatore in modo apparentemente casuale delle informazioni riservate sulla sua azienda, riuscendo a manipolarlo. E questa volta Christoph cadrà in pieno nella trappola!

Quali conseguenze ci saranno? Ebbene, per ora vi anticipiamo che il piano di Alexandra avrà degli “effetti collaterali” imprevisti destinati a stravolgere le vite di tutti i personaggi coinvolti… Seguici su Instagram.