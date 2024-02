Tempesta d’amore: Helene spia Alexandra e viene scoperta! | Anticipazioni italiane

Il panico generale sta per diffondersi al Fürstenhof! Come prevedibile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore inizierà a spargersi la voce sugli imminenti tagli decisi da Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). E così ci sarà chi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra annuncia licenziamenti

Ogni cambiamento ai piani alti di un’azienda provoca inevitabilmente conseguenze per i dipendenti… e il Fürstenhof non fa eccezione! Appena arrivata all’hotel a cinque stelle, Alexandra Schwarzbach ha infatti annunciato una politica di riduzione dei costi, a partire da quelli legati al personale.

Come sappiamo, il primo a finire nel mirino dell’imprenditrice è stato Henning (Matthias Zera), che è però riuscito a salvare il posto grazie all’intervento di Constanze (Sophia Schiller) e Paul (Sandro Kirtzel).

Proprio quest’ultimo rischierà a sua volta il licenziamento, ma in suo soccorso accorrerà Christoph (Dieter Bach), il quale non esiterà a sacrificare Erik Vogt (Sven Waasner) pur di proteggere il suo pupillo.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André chiede a Helene di spiare Alexandra

A quel punto tutti in hotel inizieranno a chiedersi chi saranno i prossimi sfortunati. André (Joachim Lätasch) in particolare sarà parecchio preoccupato, in quanto l’appoggio del solo Werner (Dirk Galuba) non sarebbe sufficiente a salvargli il posto.

Sarà così che lo chef avrà un’idea, quella di scoprire le intenzioni di Alexandra grazie ad una “spia” insospettabile: Helene (Sabine Werner)! Dal momento che quest’ultima lavora come parrucchiera al Fürstenhof ha infatti numerose occasioni per restare da sola con la Schwarzbach e provare a strappare delle confidenze a quest’ultima…

Ebbene, la Richter accetterà l'incarico e – quando Alexandra si presenterà ad un appuntamento con lei – ne approfitterà per provare ad estorcerle delle informazioni sul piano licenziamenti. Peccato solo che la Schwarzbach capirà immediatamente il piano della parrucchiera… E ora?