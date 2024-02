Tempesta d’amore: Michael e Carolin, notte bollente al pianobar con brutta sorpresa! | Anticipazioni italiane

Per stare insieme hanno dovuto affrontare mille ostacoli, ma nemmeno ora sembrano potersi godere il loro amore! Ebbene, sarà proprio per avere qualche momento di intimità che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) finiranno per ritrovarsi in una situazione decisamente imbarazzante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Michael diventano una coppia

Quando si sono ritrovati dopo vent’anni, per Carolin e Michael è stato come se il tempo si fosse fermato… anche nel loro cuore! Con loro grande stupore, i due hanno infatti finito per innamorarsi nuovamente l’una dell’altro. Un amore che però sembrava essere nato sotto una cattiva stella…

Prima di poter diventare una coppia, i due innamorati hanno infatti dovuto affrontare numerosi ostacoli: dalla relazione di Michael con Rosalie (Natalie Alison) all’arresto di Carolin, finita in prigione da innocente a causa della perfida Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht).

Alla fine, però, tutto si è sistemato: la Lamprecht è tornata in libertà, trovando ad attenderla il suo amato medico. Per questa innamoratissima coppia, però, è in arrivo ancora qualche piccolo ostacolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin e Michael sorpresi in flagrante

Innamoratissimi, Carolin e Michael vorranno comprensibilmente trascorrere del tempo da soli per potersi lasciare andare ai reciproci sentimenti. Peccato solo che per loro sembrerà impossibile avere un po’ di privacy a causa delle continue interferenze dei loro coinquilini.

Sarà così che Yvonne (Tanja Lanäus) penserà di aiutare i due piccioncini concedendo loro un grande favore: avranno a disposizione il pianobar del Fürstenhof per tutta la notte! Un’occasione decisamente troppo ghiotta per farsela sfuggire…

Michael e Carolin si daranno dunque appuntamento nell’hotel a cinque stelle e, convinti di essere da soli, si lasceranno andare alla passione. Proprio quando l’atmosfera inizierà a surriscaldarsi, però, i due amanti verranno colti in flagrante da un arrivo inaspettato!

Che conseguenze avrà questo imbarazzante incidente per i due innamorati?