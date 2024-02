Terra Amara anticipazioni: altri due personaggi stanno per morire, doppia tragedia!

Doppia tragedia in arrivo nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche giorno: i telespettatori dovranno infatti dire addio in un colpo solo a Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genc), che moriranno a causa di Osman, il figlio del losco Haşmet Çolak (Altan Gördüm). Cerchiamo dunque di capire meglio in che modo si arriverà al tragico risvolto…

Terra Amara, news: Saniye si scontra con Hasmet

La storyline partirà nel momento in cui, nel giorno programmato per il matrimonio di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e “Mehmet” Kara (Ibrahim Celikkol), Saniye deciderà di portare Gulten nella casa che Gaffur (Mehmet Polat) avrà appena acquistato per lei e la piccola Uzum (Neva Pekuz). Quando saranno sulla via del ritorno, in modo tale da poter partecipare alle suddette nozze, le due donne passeranno per un territorio appartenente alla famiglia Yaman e noteranno che Hasmet e alcuni suoi lavoratori stanno rubando tutta la frutta della loro signora.

A quel punto, Saniye si farà coraggio e penserà bene di affrontare Hasmet, annunciandogli che intende denunciarlo per il vero e proprio furto che sta compiendo ai danni di Zuleyha. Ovviamente, nemmeno Colak si farà intimidire ed andrà fino in fondo con la sua truffa, nonostante le rimostranze dell’impaurito figlio Osman. Di lì a poco, avverrà così l’irreparabile…

Terra Amara, spoiler: Osman investe Saniye e Gulten

Eh sì: dopo essersi rimesse in viaggio, Saniye e Gulten dovranno fermarsi poiché bucheranno la ruota della loro macchina. Le due scenderanno dunque sulla strada in modo tale da cambiarla, ma purtroppo verranno investite da Osman, che proprio in quel momento si era distratto dalla guida poiché stava discutendo col padre Hasmet su quanto avvenuto nei terreni di Zuleyha.

Osman cercherà quindi convincere Hasmet a prestare soccorso a Saniye e Gulten, ma per tutta risposta Hasmet inviterà il figlio a proseguire, data la “guerra” avviata con i Yaman sulla proprietà dei terreni (che erano suoi prima del suo arresto e della sua entrata in prigione). L’incidente si trasformerà quindi in un vero e proprio omicidio, con conseguenze fatali…

Terra Amara, trame: Saniye e Gulten muoiono

Saniye morirà infatti sul colpo, dopo essere stata investita da Osman, mentre le condizione di Gulten, in attesa del primo figlio dal marito Cetin (Aras Senol), appariranno disperate. Nonostante i tempestivi soccorsi, Gulten morirà infatti poco dopo in ospedale, in piena notte, lasciando Gaffur nella più profonda disperazione, visto che avrà perso nello stesso giorno sia la moglie e sia la sorella.

Una doppia morte che, ovviamente, cambierà la routine della famiglia Yaman e che lascerà degli strascichi nelle future puntate della dizi turca, visto che tutti quanti vorranno fare luce su quanto accaduto a Saniye e Gulten. Ma di questo ci sarà tempo per riparlare…