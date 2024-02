Terra Amara anticipazioni: Betul fa delle avance a Vahap, ma non è come sembra!

Come deciderà di muoversi Betul Arcan (Ilayda Cevik) quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) avrà venduto senza il suo permesso alcuni terreni della Holding Yaman utilizzando la procura legale del defunto Demir (Murat Ünalmış)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: dopo essere stata cacciata dalla tenuta, insieme alla madre Şermin (Sibel Tascioglu), Betul farà apertamente la guerra a Zuleyha ma ad un certo punto dovrà fingere interesse per Vahap Keskin (Ergün Metin), il fratello psicopatico del losco Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)…

Terra Amara, news: Betul cerca di mettere in cattiva luce Zuleyha ma…

In primis, è bene precisare che Betul cercherà di minare il buon nome di Zuleyha, rilasciando un’intervista al vetriolo alla stampa – insieme a Şermin – nella quale asserirà che la donna è arrivata a Cukurova, spacciandosi per la sorella del defunto amante Yilmaz (Ugur Gunes), soltanto per sedurre Demir ed entrare in possesso di tutti i suoi averi, recitando poi la parte della povera vittima ingannata e costretta da Hunkar (Vahide Percin) a contrarre matrimonio con il figlio.

Tali parole, intrise di menzogne, faranno ovviamente infuriare Zuleyha, che dimostrerà agli azionisti della Holding Yaman che Betul e Şermin si sono intascate l’intera somma della vendita di 190 terreni che appartenevano all’azienda. Un’accusa che la Altun vorrà dimostrare anche in sede processuale, tant’è che annuncerà a Betul e Şermin che intende denunciarle…

Terra Amara, trame: Betul scopre qualcosa su Fikret…

Dato che sarà sempre più inviperita con Zuleyha, che considererà anche responsabile del suo mancato matrimonio con Fikret Fekeli (Furkan Palali), Betul penserà bene di rivolgersi ad Abdulkadir, chiarendogli che deve aiutarla poiché sa molte cose sul suo conto. Keskin però non si farà intimidire, nemmeno quando Betul scoprirà che Vahap è in possesso di un filmato di Fikret intento a caricare hashish su alcuni camion della Holding Yaman.

Anche se Vahap le spiegherà che in realtà tale video è stato manomesso e montato al contrario (in realtà Fikret stava scaricando i camion dopo aver scoperto della presenza della droga), Betul vorrà utilizzare tale arma a proprio vantaggio e, sfoggiando il suo lato più seduttivo, accetterà un invito a cena di Vahap.

Terra Amara, spoiler: Betul fa della avance a Vahap ma…

Possiamo anticiparvi che, nel corso della cena, Betul non farà altro che rivolgere delle domande a Vahap sul filmato e, ad un certo punto, gli chiederà se possono accompagnare al vino che staranno bevendo un po’ di pane e formaggio. Approfittando del piccolo allontanamento dell’uomo, Betul verserà del sonnifero nel bicchiere di Vahap, che finirà per addormentarsi proprio mentre le starà mostrando il video incriminato su Fikret.

Betul non esiterà quindi a prendere il nastro e lo spedirà, in forma anonima, al procuratore Savci (Önder Özcan), che non potrà fare altro che interrogare Fikret appena se lo ritroverà tra le mani. L'interrogatorio di Fikret sarà però soltanto l'inizio di una giornata che si rivelerà un vero e proprio incubo per tutti gli abitanti di Cukurova, in primis per Gaffur (Bulent Polat) e Cetin (Aras Senol)…