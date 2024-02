Terra Amara, anticipazioni: Haşmet Çolak esce di prigione e minaccia Zuleyha

Chi credeva che i cattivi a Terra Amara fossero finiti si sbagliava di grosso. Nel corso delle prossime puntate italiane della dizi turca, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di un nuovo personaggio negativo, destinato a sconvolgere i già precari equilibri di Cukurova. Stiamo parlando di Haşmet Çolak (Altan Gördüm), un vecchio nemico del defunto Adnan Yaman…

Terra Amara, news: Haşmet esce di prigione

Per prima cosa, è bene precisare che Haşmet è stato rinchiuso in prigione per circa vent’anni, dopo aver ucciso in un solo pomeriggio otto persone con le quali era entrato in contrasto per via di alcuni affari. Ottenuto uno sconto di pena per buona condotta, Colak verrà rimesso in libertà circa dieci anni prima del previsto, con il figlio Osan pronto a cedergli la gestione di ogni loro affare familiare.

Appena rimetterà piede nel paesello, Haşmet chiederà conto a Osan di quello che è successo nella cittadina durante la sua assenza, rallegrandosi sia per la morte di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) – che comunque considerava un uomo buono e giusto – sia per quella di Demir Yaman (Murat Unalmis), con il quale aveva un conto in sospeso che non mancherà di palesare alla vedova Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, trame: le vecchie terre di Haşmet

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Demir aveva approfittato dell’arresto di Haşmet per comprare ed entrare in possesso di diversi suoi territori, molto redditizi poiché pieni di alberi da frutto. Certo del fatto che quella messa in atto da Yaman sia stata una sorta di truffa, Çolak vorrà dunque riappropriarsi di tali terreni, senza spendere nemmeno una lira turca.

Ovviamente, per agire in tale modo, dovrà però parlarne prima con Zuleyha, che per tutta risposta si rifiuterà di accettare la strana condizione dell’uomo e, nonostante le minacce, lo caccerà via dal suo ufficio. Una risposta, ferma e decisa, che spingerà Haşmet a muoversi per l’ennesima volta oltre il limite della legalità…

Terra Amara, spoiler: Haşmet dà il via alla guerra contro Zuleyha

Entrando nello specifico, Haşmet darà ordine a Osan di assumere alcuni uomini, che poi manderà nei terreni della famiglia Yaman per raccogliere tutti i frutti presenti negli alberi. Insomma, il signor Çolak ruberà il raccolto della famiglia Yaman, incurante delle rimostranze di Zuleyha, che prometterà di denunciarlo qualora dovesse continuare a procedere in quel vile modo.

Un modo di fare truffaldino, quello utilizzato da Haşmet, che infastidirà non poco Saniye (Selin Yeninci): in quanto capo degli operai della famiglia Yaman, la donna affronterà infatti il nuovo cattivo quando sarà insieme a Gulten (Selin Genc) e, oltre a non farsi intimidire dalla sua pistola e dalle sue minacce, gli farà presente che lo denuncerà per furto quella sera stessa. Qualcosa però impedirà a Saniye di mantenere la sua "promessa"…