Un posto al sole: che succede tra Silvia e Michele? | Trama 29 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 29 febbraio 2024

In procinto di partire per il Trentino, Raffaele (Patrizio Rispo) conta su Rosa (Daniela Ioia) per sostituirlo durante la sua assenza; lei però è troppo presa dai suoi problemi per poterlo aiutare. Clara (Imma Pirone) sta per tornare a casa di Alberto (Maurizio Aiello) con il piccolo Federico. Tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) tornano sentimenti mai sopiti. Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) inizia ad essere infastidito dalla presenza di Michele nella vita di Silvia. Mariella (Antonella Prisco) sembra voler far scontare a Guido (Germano Bellavia) la sua pigrizia in casa!