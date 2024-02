Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2024

Ornella continua a nutrire dubbi su Luca e così Giulia gli mostra tutto il proprio sostegno emotivo. Luca ha un altro vuoto di memoria: come reagirà a questo nuovo segnale della malattia? Serena e Filippo riescono ad organizzare una bella festa di Carnevale per Irene che sembra aver ritrovato il suo buonumore, ma, ancora una volta, qualcosa destabilizzerà la bambina.

Riccardo continua a pensare a quanto successo con Virginia a Milano. Rossella sta per fare una scoperta che proprio non si aspettava. Raffaele e Ornella condividono la loro preoccupazione per Luca, e l’uomo si appoggerà sempre di più a Giulia. Dopo aver mandato a monte la festa di Carnevale organizzata per lei dai genitori, Irene si chiude sempre di più in se stessa.

Marina e Roberto sembrano ormai aver raggiunto l’obiettivo di crescere Tommaso come loro figlio, Ida e Diego troveranno finalmente il coraggio di dare ascolto ai propri sentimenti. Il colpevole silenzio di Riccardo, che ha taciuto a Rossella di aver incontrato Virginia a Milano, nasconde un tradimento? Micaela scopre con grande delusione che Samuel non le ha comprato nessun regalo: l’atmosfera di San Valentino li aiuterà a superare quella piccola tensione?

Rosa è sempre più sotto pressione da parte di chi vorrebbe farle lasciare l’appartamento, Filippo e Serena vanno alla cena a cui sono stati invitati da Flavio Bianchi. Quali saranno le intenzioni nascoste dell’uomo? Riccardo è disposto ad una grande rinuncia pur di stare con Rossella. Diego e Ida finalmente si ritrovano, ma i due concordano di tenere per il momento riservata la loro relazione.

Rosa è costretta a difendersi dalle minacce dei criminali che spingono perché lasci la sua casa e Clara appare sempre più spaventata dall'evolversi degli eventi, Diana comincia a scoprire lentamente il vero volto di Bianchi e intuisce che l'uomo nasconde qualcosa. Un piccolo pretesto domestico darà a Jimmy l'occasione per spiegare al nonno l'importanza di difendere l'ambiente proteggendolo da inutili sprechi energetici.