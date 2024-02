Un posto al sole anticipazioni: tutti nervosi, ecco chi litigherà con chi…

Nervi a fior di pelle nelle future puntate di Un posto al sole, con diversi personaggi destinati ad avere delle discussioni anche piuttosto “forti”. Di chi si tratterà? Cerchiamo di scoprirlo…

Cominciamo da Rosa (Daniela Ioia) e Clara (Imma Pirone): le due donne hanno già avuto dei recenti momenti di disaccordo, ma ce ne saranno altri; la sensazione è che Rosa reagirà male quando Clara insisterà ancora una volta sulla necessità di lasciare la casa. Rosa non vorrà saperne e la tensione sfocerà in litigio! Ma anche tra il losco imprenditore Flavio (Lorenzo Santini) e la “sua” Diana (Sara Zanier) i nervi saranno sempre più a fior di pelle…

Cambiando storia, nervosismo in arrivo anche per Mariella Altieri (Antonella Prisco): la simpatica vigilessa scoprirà le “mezze bugie” di Guido (Germano Bellavia) riguardo alla vacanza in Spagna e griderà vendetta. E non mancheranno difficoltà neanche tra Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello): i due piccioncini si troveranno di fronte a nuovi ostacoli…

Infine, occhio anche a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro): la storyline del misterioso disagio avvertito ultimamente dalla piccola Irene (Greta Putaturo) continuerà e a un certo punto inizierà a essere fonte di tensione tra i due coniugi: dove porterà tutto questo? Seguici su Instagram.