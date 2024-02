Un posto al sole anticipazioni: Viola e Damiano, problemi in paradiso?

Confusione, nervosismo e potenziali drammi nelle prossime puntate di Un posto al sole, dove l'”idillio” che ha caratterizzato gli ultimi mesi della soap inizierà pian piano a scricchiolare…

La fiammata d’amore nata tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele), infatti, troverà nuovi ostacoli sul suo cammino. Già nel recente passato alcuni discorsi del poliziotto avevano finito per far arrabbiare la Bruni, che tra pochissimi episodi comincerà ad avvertire il peso delle tante cose che non vanno nella sua love story. Insomma, questa relazione – che peraltro è costata a Viola il matrimonio con Eugenio (Paolo Romano) – inizierà decisamente a non funzionare più come prima!

Intanto proprio Damiano avrà probabilmente ben altri problemi da risolvere: quello che sembrerà un “colpo di testa” del piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) potrebbe rivelarsi invece qualcosa di più allarmante. Cosa succederà?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Rosa (Daniela Ioia) continuerà a non voler lasciare la sua casa, ma poi si trasferirà da Giulia (Marina Tagliaferri). E ci sarà anche un altro trasferimento: Clara (Imma Pirone) tornerà a stare da Alberto, ma avrà fatto bene? La donna avrà non pochi dubbi in tal senso…