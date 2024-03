Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 11 marzo 2024

A casa di Eric (John McCook), si festeggia il successo della Hope For The Future. Intanto Liam (Scott Clifton), Bill (Don Diamont) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si ritrovano concordi sulla necessità di allontanare Hope (Annika Noelle) da Thomas (Matthew Atkinson). Risentito dall'abbraccio visto tra la moglie e il rivale, Liam non se la sente di affrontare Hope nel bel mezzo del suo momento celebrativo…