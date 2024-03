Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 14 marzo 2024

Risentito dall’abbraccio visto tra la moglie e il rivale, Liam (Scott Clifton) non se la sente di affrontare Hope (Annika Noelle) nel bel mezzo del suo momento celebrativo. Hope, delusa dall’assenza di Liam in un momento così importante per lei, lo tratta con distacco al telefono e si ritrova da sola con Thomas (Matthew Atkinson). Bill (Don Diamont) si propone ancora a Brooke (Katherine Kelly Lang)… Seguici su Instagram.