Beautiful, anticipazioni americane: Thomas e Douglas lasciano Los Angeles!

Doppia partenza nelle puntate americane di Beautiful, dove Thomas e Douglas Forrester lasciano Los Angeles per volare a Parigi a seguito della rottura dello stilista con Hope Spencer. Il ragazzo necessita di un po’ di lontananza dalla giovane Logan, dalla quale si è sentito rifiutato una volta di troppo. Non solo Thomas intende chiudere la loro collaborazione per la Hope For The Future, ma anche mettere una distanza fisica che metta in chiaro come la figlia di Brooke non debba essere più parte della sua vita.

A niente, insomma, è valso il tentativo di Hope di provare a ricucire il rapporto, spiegando il perché non possa essere pronta né a sposare Thomas né ad indossare l’anello di fidanzamento al dito (che ha sempre tenuto appeso al collo).

Per Thomas, tuttavia, non è più accettabile proseguire una relazione che avverte come sbilanciata, nella quale è solo Hope a dettare i tempi, con lui in eterna attesa di sentirsi prima o poi completamente ricambiato, prospettiva che non è neanche sicuro che accada. Thomas ha chiarito di doversi riprendere il proprio orgoglio e la propria dignità rigettando la dichiarazione d’amore tardiva della Logan, secondo lui pronunciata solo perché messa di fronte alla propria decisione di lasciare la città.

Thomas non se ne va da solo: con lui si trasferisce anche Douglas, deluso dal fatto che la madre non sia riuscita a ricambiare mai l’amore del padre con la stessa intensità e voglia di impegno mostrata dal genitore. “Mia madre era Caroline Spencer e per lui mio padre era abbastanza“: così ha sentenziato Douglas prima di chiarire di amare Hope ma di voler stare con Thomas, che vede come il suo eroe, pregandola di non opporsi trascinando la questione in un tribunale. In realtà vi ricorderete che al momento della sua morte Caroline non stava con Thomas, i due non erano una coppia ma vivevano insieme come genitori del figlio e amici…

Anche Brooke ha provato a perorare la causa della figlia ma è apparsa poco convincente per Thomas, il quale le ha ricordato che ha remato contro una sua possibile relazione con Hope per anni.

In ogni caso questa partenza, almeno ad oggi, non segna la parola fine per la partecipazione di Matthew Atkinson a Beautiful, ma dovrebbe trattarsi solo di un allontanamento temporaneo per motivi narrativi. La fine della sua storia con Hope, infatti, ha dato un nuovo avvio alla faida tra le Logan e Steffy Forrester Finnigan: per le prime, nulla di tutto questo sarebbe successo se la figlia di Ridge non si fosse messa in mezzo. Anche se, a dirla tutta, la proposta di Thomas e il rifiuto di Hope sono avvenuti prima che Steffy scendesse in campo in modo particolarmente agguerrito, decisa ad eliminare la sorellastra dalla vita del fratello definitivamente!