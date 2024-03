Beautiful: il mistero di Sheila sarà risolto da un “senzatetto”? | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful farà il suo ingresso sulla scena un nuovo personaggio, interpretato da Clint Howard: l’attore, che nella sua carriera è stato impegnato soprattutto in pellicole horror o di fantascienza (per esempio nel franchising di Star Trek) è il fratello del più noto Ron Howard, il celebre Richie Cunningham di Happy Days.

Girate le sue scene lo scorso 18 marzo, il materiale che lo riguarda andrà in onda negli Stati Uniti il 26 e il 29 aprile. L’attore darà vita a Tom, un senzatetto che le anticipazioni descrivono come il mezzo che getterà nuova luce su un importante mistero. Non è ancora chiaro quanto effettivamente sarà prolungata la partecipazione di Howard nella soap, né, soprattutto, è ancora certo il mistero che lui aiuterà a risolvere…

Le ipotesi, per il momento, vertono sul fatto che, in qualche modo, Tom ci permetterà di scoprire che Sheila Carter non è stata veramente uccisa da Steffy Forrester Finnegan. Ma, a quel punto, chi era la donna identica a Sheila nella casa della figlia di Ridge e che, tra l’altro, è stata poi mostrata cadavere nell’obitorio?

Beautiful, casting news USA: Clint Howard sarà il senzatetto Tom

Bisognerà attendere per scoprirlo! Non è la prima volta che gli autori di Beautiful ricorrono a personaggi “homeless” per risvolti chiave nella loro narrazione: già nel 1991 Stephanie si ritrovò, senza memoria, a vagare proprio tra i senzatetto di Los Angeles dopo aver sofferto di un piccolo ictus a seguito del primo divorzio dal marito, Eric Forrester.

Diversi anni più tardi, Taylor Hayes contrasse la sifilide quando aiutò un senzatetto in difficoltà: all’epoca, incinta delle gemelle Steffy e Phoebe, decise di evitare trattamenti farmacologici che potessero nuocere alle figlie, rischiando, così, di morire durante il parto.

In epoche più recenti, la tematica dei senzatetto, più che mai attuale in alcune metropoli degli Stati Uniti, venne nuovamente approfondita nelle vicende della soap sempre attorno al personaggio di Stephanie, ma anche con le allora new entry Maya Avant e Dayzee Leigh. Seguici su Instagram.