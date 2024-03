Endless Love 2 aprile 2024, trama puntata: Kemal si arrabbia con Zeynep

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 2 aprile 2024

Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e per l’occasione chiede lumi al commissario sul perché la sorella fosse stata fermata. In questo modo Kemal scopre che Zeynep era in auto con Ozan, il quale si trovava alla guida dell’auto di Emir senza patente e senza documenti della vettura.

Kemal si infuria con Zeynep ma ha anche il sospetto che ci sia lo zampino di Emir: Kemal quindi chiede spiegazioni anche a Zeynep su come sia stata coinvolta in tutto ciò, e lei gli parla di come ha conosciuto Ozan e sul perché fosse in automobile con lui, sulla sua iscrizione all’agenzia, e su Nihan che l’ha raccomandata al suo amico agente. In commissariato, tutto viene chiarito e alla fine pure Ozan viene rilasciato. Intanto arriva anche il padre di Ozan, Onder.

Vildan chiede al marito perché non le abbia mai risposto al telefono, e lui le nasconde la verità. Seguici su Instagram.