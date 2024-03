Endless Love, anticipazioni dal 25 al 30 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 25 a sabato 30 marzo 2024

Tarik cerca di convincere suo padre a rimodernare il negozio, ma Huseyin, come sempre, si rifiuta di ascoltare i suoi consigli. Kemal, pur intervenendo in favore di Tarik, finisce col discutere con lui. Tarik rimprovera a Kemal di averlo lasciato solo ad occuparsi della famiglia mentre lui si trovava a Zonguldak. Mentre Nihan apre la valigetta dei ricordi e rammenta il suo passato felice con Kemal, Emir continua ad indagare su Kemal e scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Questo rafforza in lui la convinzione di essere nel mirino di Kemal e lo spinge a controllarlo in modo ancora più serrato.

Vildan va al cimitero a trovare sua madre e poi litiga con Leyla. Onder si scusa con Kemal per il comportamento di Vildan mentre era fidanzato con Nihan, e velatamente gli suggerisce di non avvicinarsi più a lei. Più tardi, Nihan raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole, se davvero l’ha dimenticata. Poco dopo, Emir sopraggiunge nell’ufficio di Kemal e lui giustifica la visita di Nihan dicendo di averle chiesto di dipingere dei murales in azienda e che lei ha rifiutato. Emir comunica a Kemal di aver deciso che il loro progetto potrà essere realizzato secondo il “codice etico” di Kemal, e gli dà carta bianca. Tufano, nel frattempo, fingendosi un cliente di passaggio, entra nel negozio di barbiere di Huseyin e Tarik e chiede informazioni sulla loro famiglia. Tarik scopre così che in negozio sono stati recapitati i rasoi di nuova generazione da lui tanto desiderati, ma regalati da Kemal.

Ozan si fa dare il numero di telefono di Zeynep e comincia a flirtare con lei. Emir ricorda quando, cinque anni prima, tese una trappola a Ozan con la complicità di due donne. Una di loro propose a Ozan, ubriaco, un gioco con una pistola apparentemente scarica. Ozan sparò, diventando suo malgrado un assassino. Emir mostra un video con immagini dell’omicidio ai signori Sezin e li obbliga a dirgli la verità su come hanno conosciuto Kemal, o lui informerà la polizia dell’accaduto. Onder e Vildan cedono, poi Vildan decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir. Durante il programma televisivo di cui è ospite, Kemal ha l’occasione di riflettere e chiedere scusa a tutti coloro che ha involontariamente ferito dalla sua ambizione. I suoi amici e familiari sono visibilmente commossi.

Dopo l’intervista, Kemal raggiunge Nihan nel suo studio e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro nel suo ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda. Le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po’, per evitare di complicare la situazione. In quel momento, qualcuno bussa al portone dello studio. Emir assume Tarik e progetta di stabilire un contatto anche con Zeynep per poter esercitare il suo potere su Kemal. Onder, dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle immagini dell’omicidio commesso da Ozan, sospetta che il genero non avesse in realtà mai cancellato i filmati, per poter continuare a tenere in pugno tutta la famiglia. Zeynep accetta di uscire con Ozan, rispondendogli al telefono di nascosto mentre è insieme a Salih, il quale è molto innamorato della ragazza e le dichiara di voler ufficializzare al più presto la loro relazione.

Mentre la famiglia Soydere è radunata al completo, Tarik mostra insofferenza nei confronti di Kemal e annuncia che diventerà un barbiere personale per incrementare gli affari. Kemal va a trovare Leyla e si riconcilia con la donna. Nihan dichiara al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda. Quando però Kemal la trova pronta ad iniziare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli, per rispettare la sua richiesta di restare lontani. Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata. L’uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima da anni e di conseguenza l’intera famiglia.

Nihan ha iniziato a lavorare per decorare le pareti degli uffici in cui si trova la sede dell’azienda di Emir Asu e Kemal. Questa insolita collaborazione fa nascere una piccola rivalità fra le due donne: Nihan, che con il suo talento artistico vorrebbe fare il lavoro secondo il suo gusto, e Asu che fa credere a Nihan di essere la fidanzata di Kemal, con l’appoggio dello stesso Kemal. Quest’ultimo va poi a un appuntamento nell’ufficio di Emir, ma prima di incontrarlo Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto e con uno stratagemma gli fa vedere che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik. Kemal è sconcertato mentre Emir fa i complimenti a Tarik. Tufan fa capire a Tarik che Emir lo chiamerà di nuovo e che la cosa non è scontata. Nel frattempo, Zeynep incontra Ozan per un aperitivo. Asu finalmente sarà presentata alla famiglia di Kemal. Mentre Fehime cucina una cena abbondante e gustosa e Husey raccomanda al resto della famiglia di essere puntuale al rientro.

Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma si rende conto che per colpa della sua malattia, non ci sarà mai nulla tra loro. Emir vuole saperne di più. Il problema è che la ragazza gli ha chiesto di andarla a prendere in macchina il giorno dopo e che lui non ha avuto il coraggio di confessarle di non avere la patente a causa della sua malattia. Emir lo incoraggia e gli dà le chiavi della sua macchina. Intanto Kemal presenta Asu alla famiglia, che rimane incantata dalla ragazza. Una volta andata via, Kemal affronta Tarik, avendo appreso che è diventato il barbiere personale di Emir. I due hanno un'accesa discussione e vengono quasi alle mani. Fehime dà la colpa di tutto a Nihan. Infatti, il giorno dopo si reca a casa della ragazza e le intima di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio. Zeynep si presenta all'incontro organizzato da Fatih, ma poi scopre che la persona importante che dovrebbe aiutarla nella sua carriera artistica è Emir…