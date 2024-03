Hercai Amore e vendetta, nuova serie turca su Real Time

La serialità turca continua a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano, e stavolta è il turno di Real Time di ospitare uno dei suoi più recenti successi. Dopo il remake ottomano de “Il dottor Alì”, lanciato la scorsa estate, da aprile in prima serata, il canale 31 di Discovery si prepara ad accogliere Hercai – amore e vendetta, una serie che ha già conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

“Hercai”, il cui significato in turco è “orgoglio”, è una produzione televisiva andata in onda su Atv dal 2019 al 2021, condividendo la stessa rete di Terra Amara, serie diventata un autentico fenomeno nei pomeriggi dell’ammiraglia Mediaset. Ambientata in scenari rurali e caratterizzata da trame intense, la serie si concentra su un amore proibito tra due famiglie divise da una vendetta secolare.

I protagonisti principali, Reyyan e Miran, incarnano il tormentato rapporto tra passione e vendetta. Reyyan, giovane e innocente, è vittima degli abusi del nonno a causa di legami familiari controversi, mentre Miran è un imprenditore di successo determinato a ristabilire l’onore del suo cognome vendicando i genitori. Tuttavia, il destino li porterà ad affrontare un conflitto interiore tra amore e giustizia.

Conosciuta anche con il titolo internazionale “Inconstant Love”, “Hercai” ha riscosso un enorme successo di pubblico in diversi paesi del mondo, attirando l’attenzione fin dalle prime puntate. Ora è il momento per Real Time di catturare l’attenzione degli spettatori che, negli ultimi anni, hanno premiato Canale 5 con ottimi ascolti, offrendo loro l’opportunità di immergersi in questa coinvolgente e avvincente storia d’amore e vendetta.

Con la sua combinazione di romanticismo travolgente e dramma avvincente, non sarà difficile per "Hercai" fare breccia nel cuore del pubblico, contribuendo a rafforzare la crescente popolarità della serialità turca nel nostro Paese.