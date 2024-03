Il paradiso delle signore 26 marzo 2024, trama puntata: Salvatore sempre più scoraggiato!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 26 marzo 2024

Maria (Chiara Russo) deve valutare la proposta parigina e le sue amiche ne sono entusiaste. Roberto (Filippo Scarafia) invece propone a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) di scrivere un articolo per il Paradiso Market riguardante il mondo femminile e la giovane pensa di voler intervistare proprio Adelaide (Vanessa Gravina). Salvatore (Emanuel Caserio) è sempre più scoraggiato sul poter riconquistare Elvira (Clara Danese) mentre lei inizia ad avere dei conflitti con Tullio. Marta (Gloria Radulescu) decide di non dire nulla a Vittorio (Alessandro Tersigni) riguardo i suoi sentimenti, sebbene la frequentazione assidua tra i due, a causa dell’annullamento matrimoniale, metta la ragazza sempre più in crisi. Seguici su Instagram.