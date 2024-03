Il paradiso delle signore 28 marzo 2024, trama puntata: Maria fa una confessione a Irene…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 28 marzo 2024

Il contratto tra Hofer e Barbieri è quasi concluso e Marcello (Pietro Masotti) vorrebbe andare in Germania per controllare personalmente la situazione. La notizia del viaggio imminente arriva subito all'orecchio di Guarnieri (Roberto Farnesi), che deve correre ai ripari prima che il piano salti. Continuano le tensioni tra Alfredo (Gabriele Anagni) e Crespi (Emanuele Turetta) e questa volta i due giovani si sfidano in campo sportivo oltre a quello sentimentale riguardante sempre Irene (Francesca Del Fa). Silvana (Elodie Treccani) continua a migliorare e presto ritornerà a Milano per la gioia di Matteo (Danilo D'Agostino). Maria (Chiara Russo) infine confessa a Irene che i sentimenti che provava per Vito (Elia Tedesco) ora sono diversi…