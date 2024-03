Il paradiso delle signore 29 marzo 2024, trama puntata: Matteo dichiara amore a Maria

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 29 marzo 2024

La Pasqua è in arrivo e Salvatore (Emanuel Caserio) consegna alle Veneri le uova di cioccolato commissionate da Vittorio (Alessandro Tersigni). Nell’uovo di Elvira (Clara Danese), tuttavia, c’è una sorpresa fatta personalmente dal siciliano. Umberto (Roberto Farnesi) mette sotto pressa Matteo (Danilo D’Agostino) affinché fermi Marcello (Pietro Masotti) dal partire per la Germania. Crespi (Emanuele Turetta) continua a corteggiare Irene (Francesca Del Fa) sotto lo sguardo di Alfredo (Gabriele Anagni); quest’ultimo decide di non rimanere con le mani in mano e, infastidito, tenta un azzardo. Matteo organizza una festa in Caffetteria, su consiglio di Salvatore, per dare il bentornato alla madre che presto arriverà a Milano. Portelli quindi, preso dalla gioia del momento, dichiara tutto il suo amore a Maria (Chiara Russo). Seguici su Instagram.