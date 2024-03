Il paradiso delle signore: Armando e Rosa in allarme, ecco perché | Trama 11 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 11 marzo 2024

Matteo (Danilo D'Agostino) propone di recarsi in Germania per controllare personalmente la situazione finanziaria di Hofer. Questa strategia potrebbe convincere Marcello (Pietro Masotti) a collaborare con l'uomo. Una famosa giornalista vuole intervistare Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco), ma lui non se la sente e rifiuta l'invito. Roberto (Filippo Scarafia) vorrebbe festeggiare il suo compleanno insieme a Mario, che invece è dubbioso sull'uscire in pubblico. Elvira (Clara Danese) è nei guai perché ha perso la spilla regalata dalla suocera. La madre di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) annuncia il suo arrivo a Milano mettendo in allarme Armando (Pietro Genuardi) e sua nipote che hanno mentito sul lavoro di Rosa al Paradiso.