Il paradiso delle signore 27 marzo 2024, trama puntata: Vittorio preferisce il silenzio con Matilde

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 27 marzo 2024

Elvira (Clara Danese) inizia a pensare che Tullio non sia l'uomo giusto per lei. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) ottiene il consenso per l'intervista ad Adelaide (Vanessa Gravina) e, nonostante la Contessa tenti di sminuirla ad ogni occasione, la giovane riesce a tenerle testa senza problemi. Vittorio (Alessandro Tersigni) crede che dire la verità a Matilde (Chiara Baschetti) riguardo la sua situazione matrimoniale potrebbe farla stare ancora più male e per questo preferisce il silenzio. Tuttavia Conti si presenta a sorpresa a Villa Guarnieri. Maria (Chiara Russo) continua ad essere tormentata dai sensi di colpa ma nonostante ciò, riesce a parlare a cuore aperto con Vito (Elia Tedesco) e dichiarare la sua decisione in merito alla proposta fattale da Defois.