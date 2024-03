Il paradiso delle signore: Clara vuole mettere pace tra Irene e Alfredo | Trama 5 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 5 marzo 2024

Ciro (Massimo Cagnina) dà tregua a Concetta (Gioia Spaziani), ma non riesce ancora a perdonare sua figlia. Vittorio (Alessandro Tersigni) invece, notando l’umore basso di Maria (Chiara Russo), decide di parlare con lei. Clara (Elvira Camarrone) cerca di mettere pace tra Alfredo (Gabriele Anagni) e Irene (Francesca Del Fa). Per la festa delle donne le Veneri propongono di invitare il maestro Manzi, conduttore della trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, per poter parlare della dispersione scolastica femminile. Matteo (Danilo D’Agostino) infine decide di parlare con Vito (Elia Tedesco) e riesce ad ottenere un appuntamento. Seguici su Instagram.