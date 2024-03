Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Alfredo vs Crespi, chi la spunterà?

A Il paradiso delle signore, si avvicina la prossima gara di Clara (Elvira Camarrone) ma si avvicina anche il momento del debutto del “cambio Perico”! Alfredo (Gabriele Anagni) infatti, dopo aver trovato in Marcello (Pietro Masotti) il finanziatore perfetto per il suo prototipo, non vedrà l’ora di metterlo in azione.

Perico infatti vorrà montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara durante la prossima gara, ma lei sarà scettica perché il meccanismo, non essendo stato approvato, non può essere usato in una competizione ufficiale. Avrà ragione dunque la Venere a non voler rischiare la squalifica per una novità del genere?

Nel frattempo per Alfredo le preoccupazioni non saranno finite: non solo Crespi (Alfredo Turetta) continuerà a non fare nulla per nascondere il suo interesse per Irene (Francesca Del Fa), ma saranno di nuovo faccia a faccia e questa volta non si sfideranno solo sul campo sentimentale ma anche su quello sportivo! Cosa avrà dunque in mente l’imprenditore per provocare nuovamente Perico?

Il bel Leonardo continuerà a ronzare intorno a alla fidanzata del suo rivale, sotto gli occhi di Alfredo che, indispettito, sarà tentato di fare un azzardo. Sarà davvero il caso di sacrificare tutto per una stupida competizione? Pronti ai blocchi di partenza: la gara si fa interessante!