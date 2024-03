Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 2 al 5 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 2 a venerdì 5 aprile 2024

Tancredi confessa a Umberto di voler fare il possibile per riavvicinarsi a Matilde. Clara ha vinto la gara ciclistica, ma rischia la squalifica poiché, a sua insaputa, Alfredo ha montato il suo cambio ancora non omologato sulla bicicletta della ragazza. Marcello rientra dalla Germania e dice a Matteo di aver fugato tutti i suoi dubbi in merito all’affare con Hofer. Maria ha preso una decisione riguardo al suo viaggio a Parigi per incontrare Defois e Vito si offre di accompagnarla.

Tancredi è determinato a riconquistare Matilde e ha in mente un modo per farlo. Clara riceve una notizia che potrebbe mettere definitivamente a rischio la sua carriera ciclistica e per questo Irene rimprovera Alfredo e lo accusa di averlo fatto per la sua stupida competizione con Crespi. Don Saverio ha intuito che c’è ancora qualcosa tra Marta e Vittorio e cerca di riavvicinarli. Umberto continua a screditare Marcello davanti ad Adelaide e la cosa non sfugge a Flora. Vito cerca di recuperare il suo rapporto con Maria, ma non è così facile.

Alfredo chiede scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica, ma lei non è ancora pronta a perdonarlo. Irene, quindi, suggerisce ad Alfredo di chiedere aiuto a Leonardo Crespi per risolvere la situazione. Matteo saluta Maria in partenza per Parigi, ma da lontano li spia Malvezzi, il quale intuisce che tra loro c’è un rapporto speciale e lo riferisce a Umberto. Tancredi prosegue nel suo piano per riavvicinarsi a Matilde. Marcello viene a sapere, per caso, da Flora alcune cose che gli suscitano malumore e la sera litiga con Adelaide. Marta e Vittorio, invece, sono sempre più vicini.

Vittorio inizia a essere confuso riguardo ai suoi sentimenti per Marta e chiede consiglio a Roberto. Crespi si mette in moto per aiutare Clara, che rischia la squalifica, e Alfredo è costretto a ringraziarlo. Grazie ai suoi coinquilini, Rosa riceve la visita di una persona molto cara. Matteo, intanto, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto e raggiunge Maria a Parigi. Nel frattempo, dopo la discussione della sera prima, Adelaide mette da parte l'orgoglio, si apre con Marcello.