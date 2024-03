Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dall’11 al 15 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024

Per convincere Marcello a mettersi in affari con Hofer, Matteo si offre di andare in Germania a controllare personalmente la situazione finanziaria dell’imprenditore tedesco. Una giornalista di una famosa rivista contatta Maria per intervistarla insieme a Vito, ma lui non se la sente di accettare l’invito. Roberto vorrebbe festeggiare il suo compleanno con Mario, che, però, è restio ad uscire in pubblico. Elvira perde la spilla che la madre di Tullio le ha regalato e questo potrebbe essere un bel problema per lei. Wanda, la madre di Rosa, annuncia il suo arrivo a Milano mettendo in allarme Armando e la nipote, visto che la signora Camilli è all’oscuro del fatto che Rosa lavori come venere al Paradiso. Matteo informa Umberto di aver trovato un modo per spingere Marcello e Vittorio a riconsiderare l’offerta di Hofer.

A Villa Guarnieri arriva la notizia che Marta e Adelaide torneranno a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia. Elvira chiede aiuto a Salvo per ritrovare la spilla che le ha regalato la madre di Tullio. Nel frattempo, Tullio viene a sapere che la spilla è stata persa e reagisce male. Dopo il rifiuto da parte di Vito, Maria, spinta da Irene e Clara, fa una controproposta alla giornalista: intervistare solo lei. Intanto Rosa non sa se seguire il consiglio che Marcello le ha dato per risolvere il problema con la madre. Matilde, per caso, sente Umberto parlare del rapporto di Marta con Vittorio e i suoi timori aumentano.

Matilde ripensa alle parole di Umberto la sera prima al Circolo e in lei si riaccende la gelosia verso Marta. Rosa ha intenzione di seguire il piano di Marcello che, nel frattempo, ha chiesto a Roberto di far credere alla signora Camilli che sua figlia lavori in redazione e non come commessa. La ragazza, così, si prepara a rivedere la madre. Salvo ritrova la spilla di Elvira e prova nuovamente a farle aprire gli occhi sul suo rapporto malsano con Tullio. Agata consegna il suo regalo di compleanno a Roberto e, intuendo che lui si incontrerà dopo il lavoro con quella che lei crede sia la fidanzata, decide di seguirlo. Vito, intanto, accetta di farsi intervistare con Maria e durante l’incontro fa un gesto inaspettato.

Maria ripensa al bacio di Vito ed è sommersa dai dubbi. Continua la messa in scena di Rosa per non deludere la madre, che costringe anche Armando, per il bene della nipote, a fare buon viso a cattivo gioco con Wanda. Marcello è sempre più convinto di voler entrare in affari con Hofer, dopo che Matteo, di ritorno da Francoforte, gli dà le conferme che cercava. Da parte sua Matteo rassicura Umberto che il suo piano procede nel modo giusto. Intanto Matilde prova a fare un passo in più nel rapporto con Vittorio e fa a Conti una proposta importante.

È il giorno dell'inaugurazione della casa-famiglia e a Milano tornano Marta e Adelaide. Marcello decide di non presentarsi all'evento per non incontrare la contessa. Intanto Rosa, grazie a Roberto, inizia a lavorare seriamente in redazione e non si trova affatto male. Tuttavia decide di confessare la verità sul suo lavoro alla madre, che, però reagisce duramente. Nel frattempo al Circolo durante l'inaugurazione della casa-famiglia, Matilde nota una complicità mai sopita tra Vittorio e Marta e le sue preoccupazioni aumentano.