Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Vittorio e Marta sono ancora sposati!

A Il paradiso delle signore, Vittorio (Alessandro Tersigni) è sempre più convinto dei suoi sentimenti per Matilde (Chiara Baschetti) e non vede più ostacoli per far proseguire la loro storia a gonfie vele, la sua dolce metà non è dello stesso avviso e, nonostante sia convinta dei sentimenti di entrambi, vede ancora Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) come una possibile minaccia alla serenità della coppia. La Frigerio infatti, ancora inquieta nei confronti di Marta, avrà un piccolo screzio con lei.

Nel frattempo Marta incontrerà Rita, una ragazza della casa-famiglia e rimarrà molto colpita dal suo problema, Vittorio lo noterà ed è pronto a sostenerla poi, la piccola Guarnieri prenderà un’importante decisione per aiutare Rita e il suo bambino. Come reagirà la già preoccupata Matilde a questo ennesimo avvicinamento dei due ex coniugi?

Intanto scopriamo che nemmeno Tancredi (Flavio Parenti) confesserà a Umberto (Roberto Farnesi) che non ha rinunciato a riconquistare Matilde e non sarà solo questo a mettersi di traverso tra i due amanti: controllando dei documenti utili per aiutare Rita, infatti, Marta farà un importante scoperta che riguarda lei e Vittorio. Di cosa si tratta? Avete capito bene: Vittorio e Marta sono ancora sposati!

In seguito alla scoperta della nipote, Adelaide (Vanessa Gravina) parlerà col vescovo per aiutare Marta a risolvere l'intoppo burocratico che si è venuto a creare con il tribunale della Sacra Rota in merito all'annullamento del matrimonio della nipote con Vittorio. Basterà una telefonata della zia a mettere definitivamente una pietra sopra al matrimonio più romantico della storia del Paradiso o forse alcuni sentimenti non sono totalmente spariti?