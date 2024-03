Il paradiso delle signore 8: Marcello e Adelaide, il disgelo | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, il piano di Umberto (Roberto Farnesi) si danni di Marcello (Pietro Masotti) continua indisturbato con la complicità di Matteo (Danilo D’Agostino) e, dopo l’ennesimo controllo su suggerimento del fratello, Barbieri rientrerà dalla Germania e dirà a Matteo di aver fugato tutti i suoi dubbi in merito all’affare con Hofer: lui e Adelaide (Vanessa Gravina) saranno pronti a firmare l’accordo! Come reagirà il commendatore quando vedrà il suo vero grande amore sul lastrico per colpa sua? Cercherà di fermare l’affare?

Quel che è certo è che Umberto continuerà a screditare Marcello davanti alla contessa e la cosa non sfuggirà a Flora (Lucrezia Massari), sempre prevenuta nei confronti dell’ex storica del suo compagno.

E potrebbe mai la Gentile stare zitta a tale proposito? La risposta è naturalmente no: complice il rapporto di amicizia tra i due, Barbieri verrà a sapere per caso da Flora alcune cose che gli susciteranno malumore e la sera litigherà con Adelaide.

Quale reazione dunque da parte della contessa, ormai palesemente gelosa e bisognosa di riavvicinarsi al suo amore? Ebbene sì, la sua resistenza finirà: dopo la discussione della sera prima, Adelaide metterà da parte l'orgoglio e si aprirà con Marcello.