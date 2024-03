Il paradiso delle signore 8: Matilde, la gelosia continua! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo una lunga permanenza della Contessa a Ginevra per ritrovare la figlia Odile, a Villa Guarnieri arriverà la notizia del ritorno di Marta (Gloria Radulescu) e Adelaide (Vanessa Gravina) a Milano in occasione dell’inaugurazione della casa-famiglia, proprio adesso che la piccola Guarnieri ha chiari i suoi sentimenti per l’ex marito (Alessandro Tersigni).

Matilde (Chiara Baschetti), per caso, sentirà Umberto (Roberto Farnesi) parlare del rapporto di Marta con Vittorio e i suoi timori (finora sopiti con le mille rassicurazioni del compagno) aumenteranno. La Frigerio infatti penserà e ripenserà alle parole di Guarnieri al Circolo e in lei si riaccenderà la gelosia verso l’ex moglie del compagno.

Cosa fare dunque per cercare di risolvere il problema? Matilde avrà l’idea di provare a fare un passo in più nel rapporto con Vittorio e farà a Conti una proposta importante: chiavi di casa in arrivo o fuga all’estero? Tutto è possibile al Paradiso.

Il giorno dell’inaugurazione della casa-famiglia a Milano torneranno Marta e Adelaide ma Marcello (Pietro Masotti) deciderà di non presentarsi all’evento per non incontrare la contessa.

Nel frattempo al Circolo durante l’inaugurazione, Matilde noterà una complicità mai sopita tra i due ex coniugi e le sue preoccupazioni aumenteranno. Che non basti un aereo con destinazione molto molto lontano per dividere due che fanno dei giri immensi e poi ritornano? Guardiamo le prossime puntate e lo sapremo! Seguici su Instagram.