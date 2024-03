Il paradiso delle signore 8: Tancredi ha un piano per riavvicinarsi a Matilde | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore Tancredi (Flavio Parenti), ora che è al corrente del fatto che l’affair Conti-Guarnieri (Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu) è ancora aperto, confesserà a Umberto (Roberto Farnesi) di voler fare il possibile per riavvicinarsi a Matilde (Chiara Baschetti).

Il Conte di Sant’Erasmo sarà determinato a riconquistare la moglie e avrà in mente un modo per farlo: cosa avrà in serbo questa volta il Tancredi?…

Don Saverio (Andrea Lolli) nel frattempo ha intuito che c’è ancora qualcosa tra Marta e Vittorio, e cercherà di riavvicinarli; invece Tancredi proseguirà nel suo piano per riavvicinarsi a Matilde. Due azioni che camminano in parallelo, dunque, e che sembrano giungere a due strade diverse, ma sarà davvero così?

Quel che è certo è che Marta e Vittorio saranno sempre più vicini e dunque Conti inizierà ad essere confuso riguardo ai suoi sentimenti per Marta; l'uomo chiederà quindi consiglio al saggio amico Roberto (Filippo Scarafia): cosa gli suggerirà Landi e come finirà?