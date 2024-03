Le indagini di Lolita Lobosco 3: cast e trama della terza stagione della fiction di Rai 1

Da stasera, lunedì 4 marzo, Luisa Ranieri fa il suo ritorno su Rai 1 con la terza stagione di “Lolita Lobosco”, la serie ispirata alla saga letteraria di Gabriella Genisi. L’attrice napoletana riveste per la terza volta il ruolo di un vicequestore intraprendente e combattiva, con una passione smisurata per i tacchi alti.

Nei quattro nuovi episodi diretti da Renato De Maria, Lolita continua a bilanciare tra il suo impegno professionale e la sfera privata. Dopo delusioni sentimentali passate, l’incontro casuale con Leon mette in discussione tutte le sue certezze, facendo battere il suo cuore. Nonostante le ferite causate da Angelo nella precedente stagione, Lolita sarà in grado di aprirsi a un nuovo amore e fidarsi nuovamente?

Scopriremo anche se Angelo è definitivamente uscito dalla sua vita o se c’è ancora qualcosa in sospeso tra loro. La trama si arricchisce di colpi di scena anche per gli altri personaggi: Nunzia e Carmela intraprendono una nuova avventura aprendo un agriturismo con Trifone, Lello affronta la paternità con la nascita dei gemelli, e Antonio deve fare i conti con Porzia cercando di evitare errori che potrebbero essere fatali. Nessuno sarà annoiato, specialmente Marietta, che continua a inseguire la felicità e l’amore senza farsi influenzare dalla società o dalle opinioni degli altri.

Un terzo ciclo di episodi ricco di novità e sorprese, come l’entrata in scena di Daniele Pecci nei panni di Leon, nuovo interesse amoroso della protagonista, mentre esce di scena Filippo Scicchitano, interprete di Danilo nelle prime due stagioni.

Nel cast guidato dalla Ranieri, il pubblico ritroverà Giovanni Ludeno nei panni di Antonio Forte, il collaboratore di Lolita, Jacopo Cullin nel ruolo del poliziotto Lello Esposito, Bianca Nappi nel ruolo del magistrato Marietta Carrozza, Lunetta Savino nella parte di Nunzia, la madre di Lolita, Giulia Fiume nei panni di Carmela, la sorella minore di Lolita, Camilla Diana nel ruolo di Caterina, la meccanica di cui Lello si innamora, Claudia Lerro che interpreta Porzia, la moglie di Forte, Francesco De Vito nel ruolo del medico legale Introna, Maurizio Donadoni come Trifone, il fidanzato di Nunzia, Vincenzo De Michele come agente Scivittaro, Gian Piero Rotoli nei panni di agente Silente, Giovanni Trombetta come agente Calopresti, Ninni Bruschetta nel ruolo del Questore Jacovella, Mario Sgueglia nel ruolo di Angelo Spatafora, il primo grande amore della protagonista ora sotto la Protezione Testimoni, e Nunzia Schiano come Andreina.