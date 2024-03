Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 25 marzo 2024

Shirin non intende riprendere Helene a lavorare al Centro Estetico e ha un'aspra discussione con Gerry. A Leon giunge una telefonata dalla sua superiore: senza alcun preavviso, è stato licenziato. Christoph e Alexandra decidono di fare un picnic e di riposarsi su un prato; in un momento in cui la conversazione stenta a decollare, Alexandra avvicina il suo volto a quello di lui e sembra volerlo baciare….