Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 marzo 2024

Prima di partire per l’Inghilterra, Paul decide di riscuotere il premio da lui vinto settimane fa: un workshop privato con Josie per creare praline di cioccolato. Per paura della reazione di Constanze, però, nasconde le sue intenzioni alla fidanzata…

Werner rientra al Fürstenhof dopo la sua riabilitazione e fa la conoscenza di Markus. Quest’ultimo dichiara che il suo progetto di trasformare l’ala est dell’hotel in appartamenti è ormai inarrestabile, in quanto può contare anche sull’appoggio di Christoph.

Mentre Max inizia ad accettare l’idea che Gerry possa prendere la patente, Helene è terribilmente preoccupata per il figlio e spera che quest’ultimo non passi l’esame…

Constanze scopre che Paul ha passato la serata con Josie e non la prende bene. Poco dopo, però, è Lindbergh a fare una scoperta sconvolgente sulla fidanzata: quest’ultima gli ha mentito riguardo al lavoro a Londra!

All’insaputa di Markus, Christoph è disposto a tutto pur di trattenere Alexandra al Fürstenhof…

Leon è felice che Paul stia per lasciare Bichlheim e riesce persino a convincere il suo capo degli “Schoko-Götter” a sposare una politica meno competitiva…

Constanze giustifica le proprie bugie sostenendo di aver agito spinta dal timore che Paul tornasse insieme a Josie. Lindbergh, però, è troppo deluso e prende le distanze.

Vanessa e Carolin vogliono un cocktail speciale per il loro matrimonio e si rivolgono a Erik e Yvonne. Tra questi ultimi ha così inizio una sfida che li porta ad avvicinarsi…

Gerry riesce a prendere la patente e viene festeggiato dai suoi cari! Durante una gita in auto, però, il ragazzo si accorge che qualcuno lo sta seguendo…

Constanze riceve un’inaspettata offerta di lavoro da Alexandra e si ritrova di fronte ad una scelta difficile: la carriera o il suo amore per Paul?

Constanze prova a convincere Paul ad andare comunque insieme in Inghilterra, ma a Lindbergh è ormai sempre più chiaro di non voler lasciare Bichlheim.

Robert accusa André di aver trascurato la cucina del Fürstenhof per dedicarsi al Caffè Liebling… e tra i due scoppia la guerra! Gli Schwarzbach decidono di approfittarne…

Gerry rimane profondamente deluso nello scoprire che Helene lo spia mentre guida. Su consiglio di Shirin, il ragazzo fa un passo verso la madre con una proposta inaspettata.

Josie si rende conto di amare ancora profondamente Paul, ma prova a convincersi di essere condizionata dal fatto che il suo amato sta per partire. Poco dopo, però, Constanze la affronta…

Constanze accusa Josie di essere la causa della fine della sua relazione con Paul! Sconvolta, la Klee affronta Lindbergh, che le dichiara il suo amore…

Werner riesce a trovare un compromesso per riappacificare Robert e André, ma Markus riesce comunque a sfruttare la situazione a proprio vantaggio: propone di utilizzare i proventi delle vendite dell’ala est del Fürstenhof per permettere a Robert di avere un ristorante tutto suo!

Constanze è determinata a riconquistare Paul, ma lui resta fermo sulla sua posizione. Furiosa, la donna gli fa una confessione inaspettata…

Dopo aver lavorato ai preparativi delle loro nozze, Carolin e Vanessa sono più unite che mai e vogliono provare insieme il valzer nuziale. Non trovando il luogo adatto, le due decidono di affittare una baita romantica…

Paul rimane sconvolto nello scoprire il diabolico intrigo di Constanze e Tatjana. Disperato, il ragazzo vorrebbe subito rivelare tutto a Josie, ma Erik lo implora di non distruggere la felicità della figlia con Leon.

Robert rifiuta l’offerta di Markus e decide di concentrarsi sulla cucina del Fürstenhof. Ciononostante, Michael capisce che l’amico non sta bene e riesce a farlo parlare, scoprendo così il vero motivo della sua rottura con Lia.

Constanze lascia il Fürstenhof e parte per l’Inghilterra. Prima, però, ha un ultimo incontro con Paul… Seguici su Instagram.