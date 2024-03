Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 aprile 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 1° a venerdì 5 aprile 2024

Leon fraintende un momento innocente tra Josie e Paul, finendo per discutere con quest’ultimo. La Klee prova a mediare tra i due rivali, ma invano. Con la tensione alle stelle, l’indomani i due uomini si allenano per la gara di triathlon…

Quando Alexandra viene a sapere che sua figlia Eleni si trova al Fürstenhof, è combattuta tra i suoi sentimenti per Christoph e la famiglia. Saalfeld, invece, non ha dubbi e chiede alla sua amata di lasciare tutto per iniziare una nuova vita insieme!

André propone ad Helene di organizzare un evento nel Caffè Liebling per raccogliere fondi per il matrimonio di Max e Vanessa. Commossa, la donna si mette subito al lavoro insieme a Gerry e organizza una lotteria. Peccato solo che la polizia la multi per gioco d’azzardo illegale…

Durante la corsa nel bosco, Paul scalcia accidentalmente delle pietre, che colpiscono Leon lasciandolo a terra senza sensi. Ignaro dell’accaduto, Lindbergh torna al Fürstenhof…

La gioia di Alfons e Hildegard per la nascita del loro pronipote fa capire a Werner quanto gli manchi Valentina. Quando l’anziano albergatore chiama la nipotina, però, quest’ultima si mostra sfuggente…

Preoccupata per la scomparsa di Leon, Josie si mette alla ricerca del fidanzato insieme a Paul, riuscendo a trovarlo in tempo. Una volta in ospedale, però, Thormann accusa il rivale di averlo colpito intenzionalmente!

Mentre Christoph attende impaziente Alexandra per iniziare la loro vita insieme, la donna è dilaniata dai dubbi. Proprio allora Eleni le fa una confessione inaspettata…

Vanessa e Alfons scoprono di essere “rivali” per il posto di capo-concierge nella nuova pensione che i Saalfeld intendono costruire sul lago. Poco dopo, però, Hildegard annuncia una novità che mette tutto in secondo piano…

André è furioso con Helene per aver organizzato la tombola senza consultarlo. Poco dopo, però, lo chef si rende conto di quanto la donna soffra per non poter aiutare Max e Vanessa con il loro matrimonio e decide di aiutarla…

Leon denuncia Paul accusandolo di aver causato intenzionalmente l’incidente nel bosco. Sconvolto, Lindbergh prova a dimostrare la sua innocenza, ma tutto sembra essere contro di lui…

Werner e Robert scoprono che c’è un altro potenziale acquirente per il terreno in riva al lago e costringono gli Schwarzbach a lanciare una controfferta, facendo così fallire il loro piano!

Mentre Carolin lotta contro i suoi sentimenti per Vanessa, quest’ultima riceve in regalo da Max delle lezioni di equitazione. Peccato però che sia proprio Carolin a dover fare da istruttrice…

Helene e André decidono di organizzare un evento molto speciale al Caffè Liebling, nella speranza di raccogliere il denaro sufficiente per il matrimonio di Max e Vanessa.

Nonostante l’iniziale esitazione, Vanessa accetta di prendere lezioni di equitazione da Carolin e le due donne si riavvicinano. Poco dopo, però, accade qualcosa di inaspettato e la Sonnbichler inizia a guardare all’amica con occhi diversi…

La polizia trova delle impronte che sembrano incriminare Paul. A quel punto Leon pretende che anche Josie rilasci una dichiarazione contro il suo ex…

Nella speranza di liberarsi di Markus, Christoph rivela a Werner e Robert il vero piano di quest’ultimo. Così facendo, però, il tycoon si attira l’ira di Alexandra…

André e Helene si lanciano nell’organizzazione dell’evento di speed dating. Poi, però, lo chef decide di iscrivere la Richter come partecipante…

Josie si dice certa dell’innocenza di Paul e rifiuta di rilasciare dichiarazioni contro quest’ultimo. A quel punto Leon deve correre ai riparti…

Shirin scopre che una celebre star di Bollywood sta per arrivare al Fürstenhof e spera di poterla avere come cliente al salone di bellezza.

Markus teme che Christoph possa rivelare che i bilanci della Schwarzbach AG sono stati falsificati. Nella speranza di coprire le proprie tracce e ripianare le perdite, l’uomo è costretto a vendere la casa di famiglia. E a quel punto l’odio di Alexandra nei confronti di Christoph esplode!

Carolin prova a concentrarsi sulla sua relazione con Michael. Quando però acquista il suo abito da sposa, la donna prende una decisione inaspettata…

Leon ritira la propria denuncia contro Paul, ma è più determinato che mai a battere quest’ultimo nella gara di triathlon. A causa dei forti dolori dovuti all’incidente, Thormann inizia a prendere dei forti antidolorifici…

Shirin riesce a convincere la star di Bollywood ad andare nel suo salone di bellezza. L’attrice, però, sembra più interessata a giocare a golf con Gerry…

Alexandra prova in ogni modo a convincere Werner e Robert a non credere a Christoph. I due Saalfeld, però, non si fidano… Seguici su Instagram.