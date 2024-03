Tempesta d’amore, casting news: arriva ELENI, futura protagonista (e figlia di…) | Anticipazioni italiane

Un momento imperdibile è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo conosceremo infatti un personaggio destinato a ricoprire il ruolo di protagonista assoluto della prossima stagione. E non è finita qui! Grazie a questa new entry, avremo infatti delle rivelazioni inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni è figlia di Alexandra

Da ormai qualche settimana gli Schwarzbach sono entrati prepotentemente nell’arena del Fürstenhof, prendendosi di fatto la scena. Se per ora abbiamo conosciuto solo Alexandra (Daniela Kiefer) e suo marito Markus (Timo Ben Schöfe), ben presto però la famiglia si allargherà…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore a Bichlheim comparirà infatti a sorpresa la primogenita dei due coniugi: Eleni! Bella, intelligente e portata per il mondo degli affari, la giovane Schwarzbach è stata fin da subito la “prescelta” per seguire le orme dei genitori entrando nell’azienda di famiglia.

E così, dopo aver brillantemente terminato gli studi ed essersi dedicata ad un progetto di microcrediti in Africa, la ragazza raggiungerà Markus ed Alexandra per compiere il suo destino e prendere in mano l’azienda di famiglia. Sarà però proprio il suo arrivo all’hotel a cinque stelle a far aprire ad Eleni gli occhi sui genitori, scoprendone il “lato oscuro”…

E non è finita qui! Durante la sua permanenza a Bichlheim, la giovane Schwarzbach porterà infatti a galla un terribile segreto gelosamente custodito da Alexandra per quasi trent’anni: Eleni non è figlia naturale di Markus!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni futura protagonista insieme a Leander

Non sarà però solo la famiglia a trattenere la ragazza a Bichlheim! Tra qualche tempo, infatti, la giovane Schwarzbach farà la conoscenza di colui che è destinato a diventare il suo grande amore: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), figlio di Alexander (Gregory B. Waldis) e nipote di Werner (Dirk Galuba).

Ebbene, saranno proprio Eleni e Leander a raccogliere il testimone da Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), diventando i protagonisti assoluti della prossima stagione di Tempesta d’amore! E, inutile dirlo, il loro sarà un amore tormentato…

Tempesta d’amore, casting news: Dorothée Neff interpreta Eleni Schwarzbach

Il personaggio di Eleni Schwarzbach verrà interpretato da Dorothée Neff, attrice tedesca classe 1988. Dotata di un talento poliedrico, la giovane artista si è formata nel campo della musica e della psicologia studiando sia in Germania che nel Regno Unito, salvo poi scegliere la carriera di attrice.

Nonostante la giovane età, Dorothée Neff ha già preso parte a numerose produzioni televisive e teatrali, riscuotendo grande successo. Parallelamente, lavora anche come cantante e copywriter.

L’ingresso in scena dell’attrice a Tempesta d’amore nei panni di Eleni Schwarzbach è previsto per la puntata 3910, in onda tra pochissimo in Italia. E, inutile dirlo, questo personaggio di farà compagnia per parecchio tempo… Seguici su Instagram.