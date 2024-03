Tempesta d’amore: Constanze e Paul decidono di andarsene (ma lei lo inganna) | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non farebbe per tenersi stretto il “suo” Paul (Sandro Kirtzel)… e presto ne darà un’ulteriore prova! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza prenderà infatti una decisione estrema pur di assicurarsi un futuro al fianco dell’uomo che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze capisce che Paul ama Josie

Dopo la dolorosa fine della sua storia con Florian (Arne Lober), Constanze aveva finalmente trovato in Paul l’uomo con cui desiderava passare il resto della vita. E così, quando ha scoperto che il suo “principe azzurro” si è innamorato di Josie Klee (Lena Conzendorf), ha deciso di lottare con ogni mezzo pur di riconquistarsi il suo happy end!

Grazie a dei crudeli ma efficaci intrighi, la von Thalheim è effettivamente riuscita a distruggere la relazione del fidanzato con la giovane pasticcera e legare nuovamente l’uomo a sé. Nei prossimi giorni, però, la bella avvocatessa si renderà conto che i sentimenti di Paul per Josie sono tutt’altro che scomparsi…

Ad aprire gli occhi a Constanze sarà la scoperta che il fidanzato è arrivato ad assumere un investigatore privato pur di aiutare Josie a ritrovare il padre biologico. Una “missione” che Paul le aveva tenuto ovviamente nascosta. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze convince Paul a partire per Londra

Capendo che il fidanzato non sarà mai davvero suo finché frequenterà la Klee, la von Thalheim prenderà dunque una decisione drastica: iniziare una nuova vita insieme al suo amato a centinaia di chilometri di distanza da Bichlheim!

Sarà così che Constanze chiederà a Paul di trasferirsi insieme a lei a Londra, sostenendo di aver ricevuto un’offerta di lavoro da sogno. Inutile dire che Lindbergh verrà resterà spiazzato dalla richiesta della fidanzata, ma – seppur l’idea di allontanarsi da Josie lo devasti – alla fine accetterà.

Tra lo stupore generale, i due decideranno dunque di lasciare il Fürstenhof al più presto per trasferirsi in Inghilterra. Constanze avrà dunque trionfato? Non proprio! Di fronte all’inaspettato successo del suo piano, la ragazza si troverà infatti ad affrontare un altro problema: diversamente da quanto da lei dichiarato, non aveva mai ricevuto un’offerta di lavoro a Londra… E ora? Seguici su Instagram.