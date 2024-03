Tempesta d’amore: Helene è responsabile del deficit cognitivo di Gerry! | Anticipazioni italiane

Una rivelazione sconvolgente sta per scuotere le puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni Helene Richter (Sabile Werner) rivelerà infatti la causa del deficit cognitivo di suo figlio Gerry (Johannes Huth)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene preoccupata per Gerry

Fin dal primo istante, è stato a tutti chiaro che Gerry non è un personaggio come gli altri. Benché a livello di età sia più grande del fratello Max (Stefan Hartmann), il ragazzo ha infatti la mente di un fanciullo a causa di un deficit cognitivo che lo accompagna fin dalla nascita.

La sua condizione lo ha portato ad avere bisogno di attenzioni particolari, che la madre Helene (Sabine Werner) gli ha sempre garantito… anche oltre il necessario! Come abbiamo visto nelle ultime settimane, la donna ha infatti un atteggiamento fin troppo protettivo nei confronti del ragazzo.

Ebbene, a differenza da quanto creduto fino ad ora, presto scopriremo che dietro al comportamento della Richter c’è molto più che il normale istinto protettivo di una “mamma”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene si confida con André

La verità verrà fuori tra qualche giorno in occasione di una conversazione ad alto tasso emotivo tra Helene ed André (Joachim Lätsch). Dopo un inizio a dir poco difficile, come sappiamo tra questi ultimi si è creato un rapporto di amicizia e fiducia reciproche, tanto che la Richter deciderà di confidare allo chef il suo più grande segreto: è colpa sua se Gerry ha un deficit cognitivo!

Di fronte ad uno sconcertato André, Helene rivelerà di aver vissuto la sua prima gravidanza in modo troppo superficiale, mettendo a rischio la salute del feto non curando alimentazione e igiene. Un comportamente che – a suo dire – ha provocato il ritardo mentale del suo bambino. Ma sarà davvero così?

Ebbene, per ora vi anticipiamo che questa rivelazione rappresenterà un punto di svolta nel rapporto tra Helene ed André, cambiando per sempre le vite di entrambi… Seguici su Instagram.