Tempesta d’amore: Leon in fin di vita per colpa di Paul! | Anticipazioni italiane

Momenti di altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, la rivalità tra Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) degenererà infatti a tal punto che una vita verrà messa in pericolo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon sfida Paul

Da quando Paul ha ammesso i suoi sentimenti per Josie (Lena Conzendorf), è stato chiaro a tutti che sarebbe iniziata una guerra per il cuore della bella pasticciera. Come sappiamo, la ragazza è infatti fidanzata da tempo con Leon. E quest’ultimo non intende certo cedere la sua amata al rivale…

Gelosissimo, Thormann sta provando ad evitare ogni avvicinamento tra Lindbergh e la Klee, ma senza molta speranza. E così, nonostante Paul gli abbia addirittura trovato un lavoro da sogno, Leon non solo non sotterrerà l’ascia di guerra, ma lancerà addirittura una sfida al suo contendente!

Ritenendo la loro convivenza ormai non più possibile, Thormann proporrà a Lindbergh di affrontarsi in una gara di triathlon: il vincitore potrà restare nell’appartamento!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon ha un incidente

Inutile dire che Paul accetterà subito la sfida e darà appuntamento a Leon nel bosco per la loro competizione. Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare bene ed i due ragazzi gareggeranno sportivamente. Ad un certo punto, però, accadrà qualcosa di terribile…

Paul prenderà vantaggio sul rivale e, mentre risalirà una scarpata, smuoverà accidentalmente delle pietre che colpiranno al volto Leon, lasciandolo a terra privo di sensi e sanguinante. Purtroppo, però, Lindbergh sarà così preso dalla corsa da non accorgersi di nulla!

Il risultato? Ignaro dell'accaduto, Paul tornerà al Fürstenhof, mentre Leon resterà nel bosco lottando per la vita…