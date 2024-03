Tempesta d’amore: Leon licenziato per colpa di Josie! E ora? | Anticipazioni italiane

Tra affari e amore, Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) non ha mai avuto dubbi: i sentimenti hanno sempre la precedenza. Un romanticismo che però, purtroppo, non lo ripagherà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon porta Josie ad una fiera

Quando Leon è arrivato a Bichlheim, il suo obiettivo era distruggere Josie (Lena Conzendorf) professionalmente, costringendola a chiudere il Caffè Liebling e lasciare per sempre il Fürstenhof. L’amore, però, ha cambiato tutto…

Innamoratosi della bella pasticciera, Thormann ha infatti non solo rinunciato al piano concordato con Constanze (Sophia Schiller), ma ha addirittura aiutato la Klee ad avere successo con le sue praline, nonostante ciò vada a danneggiare la sua stessa azienda: la Schoko-Götter. Un comportamento che gli costerà caro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon perde il lavoro

Il momento della svolta arriverà quando Leon farà a Josie una proposta inaspettata: seguirlo ad un’importante fiera gastronomica e proporre le sue praline vicino agli stand della Schoko-Götter.

Ebbene, se per la Klee si tratterà di un grande successo tanto che la ragazza riceverà un importantissimo ordine da un prestigioso distributore di dolci, altrettanto non si potrà dire per Thormann!

Purtroppo per il ragazzo, infatti, il suo capo scoprirà che è stato lui a portare Josie alla fiera e lo licenzierà in tronco! Cosa ne sarà ora di Leon? E, soprattutto, la sua relazione con Josie sopravvivrà a questo durissimo colpo? Seguici su Instagram.