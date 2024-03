Tempesta d’amore: Paul lascia Constanze! E lei… | Anticipazioni italiane

Proprio quando il destino sembrava ormai scritto, tutto cambierà! Ad un passo dal suo trasferimento a Londra con Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) prenderà infatti una decisione sconvolgente, destinata a cambiare per sempre la sua vita e non solo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul deluso da Constanze

Dopo la morte della sua amatissima Romy (Désirée von Delft), Paul aveva perso ogni speranza di ritrovare il vero amore, finendo così per legarsi a Constanze nonostante i suoi sentimenti per quest’ultima non siano realmente profondi. Josie (Lena Conzendorf), però, ha cambiato tutto…

Grazie alla Klee, Lindbergh ha infatti capito di poter di nuovo tornare ad amare davvero. Peccato solo che gli intrighi della von Thalheim abbiano distrutto le sue speranze di poter iniziare una relazione insieme alla donna che ama…

È stato così che – convinto di non avere un futuro con Josie – Paul ha accettato di lasciare il Fürstenhof e iniziare una nuova vita a Londra insieme a Constanze. Peccato solo che nei prossimi giorni l’uomo si renderà conto che la fidanzata lo ha ingannato: non aveva mai ricevuto un’offerta di lavoro in Inghilterra! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul lascia Constanze

Profondamente deluso, Lindbergh prenderà le distanze dalla von Thalheim e inizierà a riflettere su ciò che vuole davvero. Nel frattempo, anche Constanze dovrà prendere una decisione non facile: Alexandra (Daniela Kiefer) le farà infatti un’offerta di lavoro decisamente allettante che le precluderebbe però il suo futuro a Londra con il suo amato

Ebbene, alla fine Constanze deciderà di dare la priorità al suo amore per Paul e dichiarerà a quest’ultimo di essere disposta a tutto pur di stare con lui, sia che si tratti di andare a Londra sia di restare a Bichlheim. Peccato solo che lui non sia dello stesso avviso!

Grazie a Max (Stefan Hartmann), Lindbergh capirà infatti finalmente di amare ancora Josie e che la von Thalheim rappresenta per lui solo un “ripiego”. Sarà così che Paul troncherà la sua relazione con Constanze, rivelando a quest’ultima di amare ancora la Klee! Una decisione che sconvolgerà la von Thalheim a tal punto da portarla a commettere un grandissimo errore, cambiando per sempre la propria vita…

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, perché è in arrivo il momento della svolta per la storia d’amore di Paul e Josie! Seguici su Instagram.