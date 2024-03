Tempesta d’amore: Paul, prove schiaccianti contro di lui! Andrà in prigione? | Anticipazioni italiane

Fino a dove può spingere la rivalità in amore? Nel caso di Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), decisamente oltre il limite! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon ha un incidente

Quando Leon è arrivato a Bichlheim, è stato subito chiaro che prima o poi si sarebbe scontrato con Paul per il cuore di Josie (Lena Conzendorf). La rivalità tra i due contendenti, però, sta per portare entrambi in un terreno molto molto pericoloso…

Come vi abbiamo anticipato, dopo l’ennesimo scontro i due decideranno di sfidarsi ad una gara di triathlon. Peccato solo che – durante la fase di corsa nel bosco – Thormann verrà accidentalmente colpito da delle pietre smosse (a sua insaputa) da Lindbergh, rimanendo a terra privo di sensi.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul rischia la prigione

Ritrovato appena in tempo proprio grazie all’intervento di Paul e Josie, Leon verrà presto dichiarato fuori pericolo. Ciononostante, il ragazzo non intenderà lasciar correre: convinto che il rivale lo abbia colpito intenzionalmente, deciderà infatti di denunciarlo alla polizia!

Ovviamente Paul ribadirà la propria innocenza di fronte alle forze dell’ordine. Purtroppo per lui, però, le cose si metteranno subito molto male: le prove raccolte sembreranno infatti puntare tutte contro di lui! E a quel punto Lindbergh rischierà davvero grosso…

Riuscirà l'uomo a dimostrare la propria innocenza? E cosa farà Josie?