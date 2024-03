Tempesta d’amore: Robert e Werner cadono nella trappola degli Schwarzbach! Ma Christoph… | Anticipazioni italiane

Fino a qualche mese fa, Christoph (Dieter Bach) era visto da Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) come un pericoloso nemico. Ora, invece, sarà la loro salvezza! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il tycoon riuscirà infatti ad impedire che i suoi amati-odiati parenti cadano in una terribile trappola… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: gli Schwarzbach manipolano Werner e Robert

Quando gli Schwarzbach sono arrivati al Fürstenhof, i Saalfeld hanno subito intuito di non potersi fidare dei nuovi comproprietari. Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) riusciranno però a far cambiare idea alla famiglia di albergatori grazie ad una serie di inganni e manipolazioni…

Ben sapendo che la famiglia è l’unica cosa che conta per i Saalfeld più del loro amato hotel, gli Schwarzbach hanno fatto agli albergatori una proposta decisamente allettante, proponendo di utilizzare tutti i ricavi derivanti dalla vendita dell’ala est del Fürstenhof per realizzare il grande sogno di Robert: un ristorante in riva al lago!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph blocca il progetto di Alexandra e Markus

Ebbene, nonostante le loro riserve iniziali, di fronte ad una simile proposta Werner e Robert cederanno e approveranno il progetto, ignorando che in realtà gli Schwarzbach hanno ben altre intenzioni: intendono usare i profitti per ripianare i loro conti aziendali, cancellando ogni prova di falsi in bilancio. Fortunatamente, però, Christoph non sarà altrettanto ingenuo!

Ben sapendo quali sono le reali intenzioni di Markus e Alexandra, l'albergatore riuscirà a convincere Werner e Robert a rivedere la loro decisione, appellandosi alla loro unità familiare. E a quel punto gli Schwarzbach dovranno correre ai ripari…