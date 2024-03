Terra Amara anticipazioni: Betul convince Şermin a rubare, ecco cosa e a chi

Un piano pericoloso prenderà forma nelle prossime puntate di Terra Amara: inviperita per essere stata cacciata dalla residenza Yaman, la perfida Betul Arcan (Ilayda Çevik) deciderà infatti di eliminare definitivamente Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ma per farlo avrà bisogno di fare ricadere la colpa su qualcun altro. Per questo coinvolgerà la madre Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) in una sua folle idea, convincendola a rubare una pistola a Haşmet Çolak (Altan Gördüm)…

Terra Amara, news: Zuleyha caccia Betul e Sermin dalla residenza Yaman

Per prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Zuleyha caccerà Betul e Şermin dalla villa quando scoprirà che la Yaman ha rubato una medaglietta d’oro alla piccola Leyla. A quel punto, dopo aver cercato invano di farsi ospitare da Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) e Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), madre e figlia troveranno rifugio dal pazzo Vahap (Ergün Metin), che le trasformerà in due vere e proprie “schiave” al suo servizio, costringendole a lavargli ogni indumento che indossa o a preparargli la cena (che puntualmente non mangerà).

Come se non bastasse, Vahap si divertirà a terrorizzare le due donne in piena notte, facendo loro ritrovare in camera da letto dei topi. Una situazione che, nel giro di poco tempo, non farà altro che infastidire Betul, sempre più convinta del fatto che Zuleyha debba pagare con la vita per il male che ha fatto loro.

Terra Amara, trame: Betul medita vendetta contro Zuleyha

Non a caso, durante uno dei tanti dialoghi con la madre, Betul sottolineerà che probabilmente è giusto far ricadere la colpa dell’assassinio di Zuleyha proprio su Haşmet, l’uomo che è convinta di aver sposato poiché ancora ignara del fatto che il loro matrimonio è stato soltanto inscenato da Colak.

In un primo momento, Betul sembrerà infatti confessare a Şermin di voler convincere Haşmet a macchiarsi dell’omicidio, ma poi la ragazza sottolineerà alla madre che, in realtà, l’anziano imprenditore deve restare all’oscuro di tutto.

Proprio per questo, al fine di aggiungere un tassello al suo folle piano, Betul farà sì che la madre accetti di introdursi con una scusa a casa di Haşmet per rovistare nella sua cassaforte, certa che lì troverà una pistola…

Terra Amara, spoiler: Şermin ruba la pistola di Haşmet

E così, dopo aver chiesto a due piantoni della villa di poter entrare nella villa per recuperare alcuni vestiti lasciati lì da Betul dal giorno delle nozze sciagurate, Şermin riuscirà a intrufolarsi senza troppa fatica nella camera da letto di Haşmet e, dopo averla aperta con una chiave, entrerà in possesso dell’arma giusto qualche secondo prima di essere sbattuta fuori da Colak, il quale non si renderà conto del furto.

Insomma, almeno per ora il piano criminale di Betul andrà avanti senza alcun tipo di intoppo, tant’è che l’avvocatessa si congratulerà con la madre per come sarà riuscita a portare avanti il furto dell’arma. Tutto ciò sarà quindi soltanto l’incipit di una trama che si rivelerà fatale per un amatissimo personaggio… Seguici su Instagram.