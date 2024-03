Terra Amara anticipazioni: Fikret sempre più vicino a Zeynep | Nuovo amore

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di Terra Amara ci sarà spazio anche per la nascita di un nuovo amore: grazie agli stratagemmi utilizzati dalla “zia” Lütfiye Duman (Hulya Darcan) e dal suo miglior amico Çetin Cicergi (Aras Senol), Fikret Fekeli (Furkan Palali) si avvicinerà a Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın), un insegnante di chimica arrivata a Cukurova per prendere servizio nella scuola cittadina…

Terra Amara, news: Zeynep arriva in città

Zeynep incontrerà per caso Çetin nel suo primo giorno di soggiorno a Cukurova. Il ragazzo sarà molto felice di riabbracciare la sua vecchia amica, figlia tra l’altro del suo ex professore (al quale era molto affezionato). Proprio per questo, Cetin presenterà subito Zeynep a Lütfiye, diventata nel frattempo la nuova sindachessa.

Sarà proprio Lütfiye a restare ammaliata dalla bellezza e dal modo di fare cortese di Zeynep, tant’è che riterrà la ragazza idonea per stare al fianco del nipote Fikret, ancora “interessato” a Zuleyha nonostante il matrimonio con Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Proprio per questo, in accordo con Cetin, la Duman si trasformerà in una sorta di “cupido” per far sì che Fikret possa incontrare Zeynep e cominciare a provare un po’ di curiosità per lei.

Terra Amara, trame: Fikret fa un favore a Zeynep ma…

Un piano, quello di Lütfiye e Çetin, che sembrerà andare per il verso giusto, dato che Fikret si offrirà volontario per dare un passaggio a casa a Zeynep, quando la incontrerà per la prima volta a cena. Come se non bastasse, visto che l’ultima arrivata sarà in cerca di un alloggio, il giovane Fekeli dirà a Çetin di “consegnare” a Zeynep un appartamento di sua proprietà, non facendole tra l’altro pagare l’affitto.

Tuttavia, Zeynep non vorrà sentire ragioni e, minacciando di cercarsi un’altra sistemazione, esigerà di pagare quanto deve per stare nella casa, soprattutto quando Çetin si troverà costretto a confessarle, per via delle sue domande insistenti, che la stessa appartiene proprio a Fikret.

Accettata la condizioni, lo stesso Fikret inizierà quindi a passare tanto tempo con Zeynep, alla quale parlerà del suo amore mai concretizzatosi per la defunta Mujgan (Melike Ipek Yalova) e del motivo per il quale ha deciso di adottare il piccolo Kerem Alì.

Terra Amara, spoiler: Zeynep e Fikret sempre più vicini

Fatto sta che, partendo proprio da questi presupposti, Zeynep e Fikret appariranno sempre più inseparabili, con Lütfiye e Çetin che aspetteranno, impazienti, un loro concreto avvicinamento. E, possiamo dirvelo fin da ora, questa nuova coppia sarà la protagonista del finale, decisamente tachicardico, della dizi turca. Presto ne riparleremo e capirete per quale motivo…