Terra Amara anticipazioni: incidente per Fikret

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un improvviso incidente in cui verrà coinvolto Fikret Fekeli (Furkan Palali) riavvicinerà Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), portando di fatto i due a riappacificarsi. Scopriamo dunque in che modo avverrà tutto quanto…

Terra Amara, news: l’incidente di Fikret

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Zuleyha proietterà di fronte a tutta Cukurova un video nel quale Betul Arcan (Ilayda Cevik) ammetterà tutte le malefatte commesse per colpirla. A quel punto, visto che tutti i concittadini la guarderanno con disprezzo, Betul penserà di sguinzagliare il “fidanzato” Haşmet Çolak (Altan Gördüm) contro la Altun. Non a caso, l’uomo si presenterà alla villa dei Yaman e, insieme ai suoi uomini, inizierà a sparare diversi colpi di pistola verso le finestre della residenza, seminando il panico.

A rimettere a posto la situazione, fortunatamente, sarà Fikret, il quale non esiterà ad avventarsi su Haşmet, minacciando di fargli del male qualora dovesse tornare lì. Un vero e proprio affronto che il Colak si legherà al dito, tant’è che qualche giorno dopo incaricherà un uomo di sabotare la macchina di Fikret in modo tale da ucciderlo. Il piano però riuscirà in parte, visto che il giovane Fekeli arriverà in ospedale in fin di vita ed avrà bisogno di un’operazione urgente al cervello per salvarsi…

Terra Amara, spoiler: Hakan aiuta Fikret

Tuttavia, possiamo anticiparvi che nessuno dei medici in forza all’ospedale di Cukurova sarà in grado di eseguire tale operazione. Per tale motivo, il personale sanitario cercherà di mettersi in contatto con un famoso luminare, che però risponderà picche alla richiesta di operare Fikret poiché in vacanza.

In cerca di un modo per farsi perdonare da Zuleyha, allontanatasi da lui dopo avere scoperto la sua vera identità, Hakan raggiungerà quindi il professore all’hotel dove sta soggiornando e, in cambio di tantissimo denaro, lo convincerà a recarsi a Cukurova per operare Fikret.

Una mossa, quella di Gümüşoğlu, che colpirà positivamente Zuleyha, la quale farà presente aHakan che non è più necessario che lasci Cukurova. Proprio per questo, l’uomo racconterà alla Altun per quale motivo abbia finto per mesi di essere Mehmet Kara, svelandogli il ruolo che ha avuto come agente segreto del governo turco e, soprattutto, in quale maniera è cominciato il suo legame con i fratelli Abdülkadir (Erkan Bektaş) e Vahap Keskin (Ergün Metin).

Terra Amara, trame: Çetin sospetta che l’auto di Fikret sia stata sabotata

Durante la rappacificazione tra Hakan e Zuleyha, di cui Fikret sarà all’oscuro, Çetin (Aras Senol) ripenserà alla dinamiche dell’incidente del suo amico e, durante un dialogo con Lütfiye (Hulya Darcan), si convincerà del fatto che l’automobile sia stata sabotata proprio da Haşmet, l’unica persona che poteva voler fare del male al giovane Fekeli.

Una congettura alla quale darà peso anche la stessa Lütfiye, diventata sindaco pro tempore di Cukurova data la morte improvvisa del primo cittadino titolare. L’ipotesi sembrerà trovare sempre più conferme quando, dopo un falso matrimonio, Haşmet sequestrerà Betul in casa per giorni. Ma Çetin e Lütfiye riusciranno a trovare le prove dei loro sospetti? Seguici su Instagram.