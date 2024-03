Terra Amara anticipazioni: Zuleyha, ecco chi caccerà (di nuovo) dalla tenuta Yaman!

Ci risiamo: Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) e sua figlia Betul Arcan (Ilayda Cevik) stanno per essere cacciate, per l’ennesima volta, dalla tenuta Yaman. Nelle puntate finali di Terra Amara, una mossa decisamente azzardata di Şermin farà arrabbiare tantissimo Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), che a quel punto deciderà di sbatterle fuori dalla sua proprietà…

Terra Amara, news: Zuleyha dà ospitalità a Betul e Şermin

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete che questa storyline partirà nel momento in cui Zuleyha salverà Betul dalle grinfie di Haşmet Çolak (Altan Gördüm), che rinchiuderà la ragazza in una stanza nascosta della sua villa dopo aver finto di sposarla. Un falso matrimonio di cui nemmeno Betul sarà al corrente e che farà arrabbiare tantissimo Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), il quale si sentirà preso in giro dalla ragazza, di cui è innamorato, e mediterà vendetta.

Non a caso, puntando sul fatto che è lui il nuovo proprietario della villetta adiacente a quella di Zuleyha, Abdulkadir darà ordine al fratello Vahap (Ergün Metin) di sbattere fuori di casa le “ospiti” Betul e Şermin, che a quel punto – visto che si ritroveranno in strada da un momento all’altro – dovranno accettare la “carità” di Zuleyha: quest’ultima permetterà loro di stare nella casetta povera e senza comfort di Gaffur (Bulent Polat) e della piccola Üzüm (Neva Pekuz), che invece potranno stare alla villa.

Terra Amara, spoiler: Şermin ruba una spilla di Leyla

Da un lato Betul farà davvero fatica ad accettare di essere per l’ennesima volta alla mercé di Zuleyha, soprattutto quando scoprirà che Haşmet ha rubato da una cassetta di sicurezza tutti i soldi estorti proprio alla Altun per rifarsi una vita altrove; dall’altro Şermin cercherà di convincere invano la figlia a darsi una calmata, ma per racimolare qualche denaro arriverà a compiere la bassezza di rubare alla piccola Leyla una medaglietta d’oro, posta sul maglione con una spilla.

Appena si renderà conto della sparizione della medaglietta, Zuleyha la cercherà in tutta la villa, ma poi darà ascolto ad un dubbio di Fadik (Polen Emre), che rivelerà alla signora che la stessa potrebbe essere stata rubata da Cevriye (Irmak Aydın), visto il vestito costosissimo indossato alle sue nozze con Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Tale insinuazione, ovviamente, farà infuriare Cevriye, che invece aveva acquistato il suo abito con i soldi avuti dalla vendita di un terreno che apparteneva al padre.

Terra Amara, trame: Zuleyha sbatte Betul e Şermin fuori dalla tenuta Yaman

Ripensando all’ultima volta in cui ha visto la spilla addosso a Leyla, Fadik ricorderà che in quel giorno Sermin ha riempito la bambina di complimenti e attenzioni e darà subito avviso a Zuleyha, che si recherà dalla parente e, grazie a Gaffur, ritroverà l’oggetto proprio nella sua borsa.

Dato l'ennesimo furto perpetrato ai suoi danni, Zuleyha non avrà quindi altra scelta se non quella di cacciare Şermin e Betul dalla sua residenza. Un affronto, se così possiamo chiamarlo, che la Arcan non prenderà alla leggera, visto che comunicherà alla madre che è arrivato il momento di uccidere Zuleyha…