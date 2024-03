Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024

A casa di Guido continuano le tensioni tra Mariella e il marito. Manuela viene a scoprire la gravità delle ripercussioni su Irene del suo incauto gesto.

Michele rifletterà sul ruolo del padre e Silvia troverà un’alleata inaspettata. Rossella capirà che c’è un confronto al quale non può sottrarsi. Manuela è tormentata dai sensi di colpa per il suo ruolo nella disavventura di Irene, Filippo e Serena sono decisi ad affrontare il problema, ma la bambina non sembra collaborare. Nonostante lei faccia di tutto per mostrarsi premurosa, Guido continua ad avercela con Mariella.

Troppo coinvolto per rispettare i tempi di Rossella, Nunzio le chiederà un confronto. L’eccessivo interesse di Manuela per lo stato d’animo di Irene convince Serena che è stata la zia ad esporla ai pericoli del web. Con l’intento di ammansire Ida, Roberto e Marina le faranno una gradita concessione.

Alberto è alla ricerca di una nuova sistemazione per tener fede alla promessa fatta a Clara, ma la donna appare sempre più turbata e combattuta. Mariella registra la crescente freddezza di Guido nei suoi confronti, Cerruti farà al Vulcano un incontro molto interessante. Dopo la visita a Palazzo del padre di Ida, Ferri e Marina si illudono di tenere sotto scacco la donna, ma un’iniziativa intrapresa da Diego potrebbe cambiare le carte in tavola.

È arrivato il momento, per Rosa e Manuel, di lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma la donna farà non poca fatica per convincere il figlio, e intanto una nuova minaccia aleggia su di lei. Alberto avrà una reazione furiosa e veemente alla notizia che Clara aspetta un bambino da Eduardo, anche se lei non ha ancora deciso se portare avanti o meno la gravidanza. Salvatore a Luciano approfondiscono la loro conoscenza.