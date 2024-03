Un posto al sole anticipazioni: Rossella ancora divisa tra Riccardo e Nunzio (che intanto indaga su…)

Sembrerà quasi strano, ma la trama giovane che ha tenuto incollati i telespettatori di Un posto al sole per parecchi mesi si tingerà ora di elementi quasi “noir” per l’inserimento nella vicenda di un altro personaggio… piuttosto in difficoltà!

A essere nei guai sarà con tutta probabilità Diana (Sara Zanier), che presto avrà bisogno del soccorso ospedaliero: a curarla sarà Rossella (Giorgia Gianetiempo), che per l’occasione riscoprirà un certo amalgama con il suo mancato sposo Riccardo (Mauro Racanati). Ma ancora una volta ci sarà di mezzo Nunzio (Vladimir Randazzo), che sorprenderà la giovane dottoressa con una reazione piuttosto forte…

Quel che sarà chiaro è che Nunzio non crederà che Diana abbia avuto un semplice incidente stradale e proverà a capire cosa sia successo davvero. Che in tutto questo c’entri qualcosa l’ambiente malsano in cui l’architetto Della Valle si è trovato a interagire per via della sua frequentazione amorosa? Staremo a vedere!

Non aspettatevi intanto che Rossella risolva a breve il suo conflitto interiore tra Nunzio o Riccardo. Quel che è certo è che, al contrario di quello che molti avevano pensato viste le nozze saltate, pare proprio che il dottor Crovi continuerà a farci compagnia anche in futuro…